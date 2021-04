​Anunț umanitar: Geanina Bratu, tânăra care se luptă cu cancerul de mai bine de 3 ani are iar nevoie de ajutorul nostru

​​În 2019, Geanina Bratu ne scria că are nevoie de ajutorul nostru pentru a scăpa de cancerul crunt care pusese stăpânire pe corpul ei. ”În luna noiembrie 2019 ați postat un articol pentru mine care m-a ajutat foarte mult pentru a plăti tratamentul efectuat în Turcia pentru cancer și vă mulțumesc din suflet!”, scrie Geanina. Acum ne anunță că are nevoie în continuare de ajutorul nostru pentru a-și continua tramanetul extrem de costisitor.









”Bună, suflete!





Numele meu este Bratu Geanina Ionelia și am vârsta de 23 de ani.





Mă regăsesc din nou într-o situație dificilă și apelez la ajutorul dumneavoastră.





Acum mai bine de 3 ani am fost diagnosticată cu o tumoră malignă de Rinofaringe (un cancer agresiv în stadiul III), am urmat tratamentul specific în România unde tumora a fost redusă aproape în totalitate, dar corpul nu a mai suportat tratamentul și medicii au decis să iau o pauză.





Ulterior am plecat în Turcia pentru o investigație pe tot corpul (Pet-CT), rezultatele arătând apariția unei metastaze secundare la vertebra L2. Am urmat un tratament de 6 ședințe de chimioterapie pe o durată de aproximativ 6 luni. Rezultatul tratamentelor (România și Turcia) fiind eliminarea în totalitate a tumorii primare (Rinofaringe) și stoparea pe o anumită perioadă a evoluției celulelor canceroase.





În urma investigațiilor efectuate în noiembrie 2019 am descoperit apariția mai multor metastaze osoase: pe zona de torace fiind afectate vertebrele: T4, T5, T6, T7, T8, T10, T11; pe zona lombară, vertebrele L1, L2, L3, L4; femurul piciorului drept, femurul piciorului stâng, bazinul osos, arcul costal anterior stâng CVII, sinus maxilar stâng, ambii umeri, humerusul bilateral (oasele mari ale mâinilor), sternul, clavicula; (în diferite faze de evoluție), 3 metastaze hepatice, metastaze ganglionare, recidivă la Rinofaringe și suscipiunea de metastaze pulmonare.

















Ulterior am început un tratament la o clinică din Turcia cu imunoterapie. Un plan cu 4 ședințe inițiale, rezultatele au fost foarte bune, iar medicul a mai recomandat încă 4 ( tratamentul fiind finalizat în luna mai). Din nefericire, în luna martie au început din nou durerile destul de mari, acestea au persistat chiar accentuând-se.

















Pe data de 7 iunie am reușit să ajung în Turcia. Am stat internată mai mult de o săptămână (transfuzii de sânge, tratamente pentru dureri și o nouă verificare). În urma investigației s-a constatat că situația nu este deloc bună și că este nevoie să încep urgent un tratament cu chimioterapie, la recomandarea medicul am făcut 4 ședințe.

















A urmat o nouă verificare zilele trecute, rezultatele fiind cu mult spre bine, mare parte din metastaze fiind reduse, unele eliminate. Medicul de această dată a recomandat încă 8 ședințe de tratament.

















Am urmat tratamentul indicat până în luna octombrie și totul a fost bine, rămânând să continui cu tratament chimioterapeutic pastile, ceea ce am și făcut. Însă durerile au revenit și au devenit din ce în ce mai puternice.

















Pe 13 ianuarie 2021 m-am întors în Turcia pentru investigație. Astăzi (15 ianuarie) mi s-au comunicat rezultatele și o recomandare de încă 12 ședințe de chimioterapie pe o durată de aproximativ 5 luni.





Din nefericire nu am putut duce la capăt tratamentul pentru că corpul nu a mai rezistat, am făcut doar 5 ședințe.





La o nouă verificare (23 martie) s-a dovedit cea mai mare extindere a cancerului de până acum. Medicul recomandă 6 ședințe imunoterapie la un cost de 3 000 € fiecare (aproximativ 18.000 € total).















Menționez că în prezent mă aflu în Turcia și voi urma tratamentul recomandat.







Vă mulțumesc anticipat celor ce veți citi aceste rânduri și veți încerca să mă susțineți, vă doresc multă sănătate și tot ceea ce este mai frumos în viață!”













Dacă doriți să o ajutați pe Geanina, puteți dona la unul dintre conturile:





Titular cont: Bratu Geanina Ionelia





Banca: CEC Bank







Cont USD (dolari):



Cod IBAN: RO93CECEB000D6USD0818688



Cod BIC: CECEROBU



Cod SWIFT: CECEROBUXXX







Cont EURO:



Cod IBAN: RO87CECEB000B2EUR0818686

Cod BIC: CECEROBU



Cod SWIFT: CECEROBUXXX







Cont RON (LEI):

Cod IBAN: RO90CECEVR0108RON0639192



Cod BIC: CECEROBU



Cod SWIFT: CECEROBUXXX