Secretarul de stat american Antony Blinken așteptat la București în a doua parte a anului

Foto: US State Department / Alamy / Alamy / Profimedia

”E foarte important să avem astfel de întâlniri pentru că este o nouă administrație americană la Washington și chiar dacă atât președintele Biden, cât și secretarul de stat Blinken, dar și alți colaboratori ai președintelui Biden cunosc foarte bine România, este totuși nevoie de a seta activitatea noastră comună, coordonarea noastră pe perioada care urmează, pentru că, în al doilea rând, anul acesta este un an important pentru relația bilaterală dintre România și Statele Unite – aniversăm 10 ani de la Declarația comună privind Parteneriatul Strategic pentru secolul XXI, care este documentul politic fondator al relației actuale de parteneriat strategic dintre România și Statele Unite”, a declarat Bogdan Aurescu, pentru Digi24.De asemenea, sunt 10 ani de la încheierea acordului privind amplasarea în România a sistemului antirachetă american, de la Deveselu și cinci ani de la operaționalizarea acestuia.”Discuția pe care am avut-o atât la Bruxelles, cât și cea pe care am avut-o telefonic cu secretarul de stat american au fost discuții foarte relaxate, dar foarte substanțiale”, a mai comentat Aurescu, adăugând că, cel mai probabil, vizita ar putea avea loc în a doua parte a anului, pentru că atunci se împlinesc cei 10 ani (septembrie).Secretarul de stat american a avut ”cuvinte de apreciere deosebită” pentru cooperarea militară între România și Statele Unite, inclusiv pentru efortul pe care România îl face de a aloca 2% din PIB pentru apărare.Cei doi au discutat și despre importanța creșterii prezenței americane militare în România, dar și despre importanța creșterii prezenței economice americane în România și, din punctul acesta de vedere, secretarul de stat american, pe de o parte, a apreciat eforturile pe care România le-a făcut în ultimii ani, mai ales anul trecut, și pe care le face și în continuare pentru întărirea statului de drept în România, pe care l-a considerat ca fiind un cadru care invită investitorii americani în România și oamenii de afaceri americani în România.În ceea ce privește programul Visa Waiver, ministrul nu a avut vești bune pentru cetățenii români, neînregistrându-se progresesemnificative pe această temă.”Am stabilit să ne aplecăm cu mai multă atenție, în perioada următoare, în cadrul acelui grup de lucru dedicat pe care l-am creat deja începând cu noiembrie anul trecut (...), în sensul de a vedea exact care sunt cauzele care determină refuzul anumitor cereri pe care cetățenii români le fac pentru vize de scurtă ședere în Statele Unite. Dacă putem să identificăm exact sau cât mai exact care sunt motivele acestor refuzuri, putem să calibrăm și campania de informare publică pe care intenționăm să o declanșăm în perioada următoare, în așa fel încât să creștem gradul de conștientizare a cetățenilor români cu privire la șansele pe care anumite cereri le au atunci când depun o cerere de viză”.