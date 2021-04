VIDEO La Cairo a avut loc marea "defilare" a mumiilor regale

Care ce au transportat 22 de mumii de regi şi regine din Egiptul antic au format un inedit cortegiu, sâmbătă, într-o "defilare a faraonilor" între Muzeul din Cairo, unde se află de mai mult de un secol, şi Muzeul Naţional al Civilizaţiei Egiptene (NMEC), notează News.ro.

Mumiile vor fi expuse la NMEC, un edificiu uriaş modern, construit în ultimii ani în sudul oraşului Cairo, care trebuie să-şi deschidă porţile la mijlocul lui aprilie.

Sâmbătă, 22 de mumii regale, între care 18 regi şi patru regine, au fost transportate în ordine cronologică, fiecare într-un car decorat în stil faraonic şi purtând numele suveranului.

Faraonul Seqenenre Taa (secolul XVI înainte de Hristos) din a 17-a dinastie a deschis marşul, care a fost închis de Ramses IX (secolul XII înainte de Hristos) din dinastia a 20-a. Cunoscuţi marelui public, Ramses II şi Hatshepsout au făcut parte de asemenea din "defilarea de aur a faraonilor".

Evenimentul a fost transmis în direct de televiziunea egipteană.

#VIDEO: Grand parade in #Cairo as 22 Egyptian royal mummies move to the newly opened National Museum of Egyptian Civilization in the Fustat neighbourhood. #royalmummiesparade pic.twitter.com/ZLhNkhLpGP