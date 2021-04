MAE a emis o atenţionare de călătorie pentru Bulgaria - coduri portocaliu şi galben de ploaie şi ninsoare

Autorităţile bulgare recomandă urmărirea cu atenţie a situaţiei meteorologice în zonele de destinaţie, adaptarea vitezei şi echiparea autovehiculelor pentru circulaţie rutieră în condiţii de atenţionare meteorologică specifică, respectarea strictă a semnalizărilor rutiere temporare şi a indicaţiilor/semnalelor organelor de control aflate la faţa locului. Totodată, pe perioada instituirii codurilor de atenţionare meteorologică este posibil ca, prin decizia autorităţilor bulgare competente, unele categorii de drumuri să fie închise circulaţiei rutiere.





Informaţii suplimentare pot fi accesate astfel: cu privire la regimul vamal, la intrarea în Bulgaria dinspre Turcia, pe site-ul www.mae.ro/travel-conditions/3677 (Condiţii de călătorie în Bulgaria, titlul Reglementări vamale) şi pe site-ul Agenţiei "Vămi" din Bulgaria - www.customs.bg ; cu privire la e-vigneta şi sistemul e-TOLL - pe site-ul www.bgtoll.bg ; cu privire la situaţia circulaţiei prin punctele de trecere a frontierei bulgare - pe site-ul www.mvr.bg ; cu privire la starea vremii - pe site-ul www.weather.bg ; cu privire la starea actuală a drumurilor - pe aplicaţia gratuită LIMA www.lima.api.bg , de pe pagina de internet a Agenţiei "Infrastructura Rutieră" - www.api.bg şi la numărul de telefon 070013020, accesibil în regim non-stop.

Astfel, au fost emise mai multe coduri de atenţionare meteo, anunță Agerpres.Un Cod portocaliu pentru precipitaţii sub formă de ploaie este în vigoare pentru regiunile Kârdjali, Haskovo, Yambol şi Burgas, unde cantitatea de precipitaţii va atinge valori de 40 - 60 mm.Un Cod galben pentru precipitaţii sub formă de ploaie şi ninsoare a fost emis pentru regiunile Pernik, Kiustendil, Sofia-Regiune, Sofia, Montana, Vraţa, unde precipitaţiile sub formă de ploaie se vor transforma treptat în lapoviţă şi ninsoare iar cantitatea de precipitaţii va atinge valori de 15 - 30 mm.De asemenea, un Cod galben de precipitaţii sub formă de ploaie este valabil pentru regiunile Pleven, Loveci, Plovdiv, Pazardjik, Blagoevgrad, Smolyan, Stara Zagora, Gabrovo, Veliko Târnovo, Ruse, Târgovişte, Sliven, Şumen, Razgrad, Varna, Dobrici şi Silistra, unde cantitatea de precipitaţii va fi atinge valori de 15 - 35 mm.