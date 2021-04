Paștele Catolic - Istorie, prezent și tradiții - De la diavol și pandemie, până la optimism și bucurie

Ca regulă. Paştele catolic poate cădea în luna martie sau aprilie, dar niciodată în luna mai, în timp ce Paștele Ortodox poate cădea în aprilie sau mai, dar niciodată în martie. O dată la 3-4 ani cele două sărbători sunt în aceeași zi. Paștele catolic a ”picat” pe 23 martie în 2008 și cel mai târziu a fost în 2011: 24 aprilie.

Romano - catolicii sărbătoresc Paștele pe 4 aprilie și, la fel ca acum un an, multe dintre țările europene cu număr important de credincioși sunt în lockdown. În România, spre deosebire de Paștele din 2020, credincioșii pot intra și în biserici la slujbe, dar respectând măsurile sanitare.

Papa Francisc: ”Anul trecut am fost mai șocați, anul acesta suntem mai încercați. Iar criza economică a devenit grea. În această situație (...) Isus ia crucea, adică ia asupra sa răul pe care îl implică această realitate – fizic, psihologic și, mai presus de toate, răul spiritual”.

Cele mai importante momente din noaptea de Înviere sunt: binecuvântarea focului în afara bisericii, aprinderea lumânării pascale şi a celorlalte lumânări, cântările speciale adresate lui Hristos, lecturile din Vechiul Testament, proclamarea evangheliei Învierii și împărtăşirea credincioşilor.

În mai multe orașe celebrarea (Sfânta Liturghie din noaptea Învierii) va începe la ora 20, 20.30 sau 21, la Catedrala Sf Iosif din București Vigilia pascală va începe la ora 23.00.

Francisc Doboș: ”Este întotdeauna neglijată partea spirituală și de aceea avem nevoie de <antrenori>, de duhovnici, de oamenii care să trezească în noi apetitul sau <papilele gustative spirituale>. Să spunem: <nu vreau doar bucatele ce se găsesc pe masă, ci vreau și <bucate de cer>”,

Înainte de pandemie, în seara zilei de joi, credincioșii erau martorii ritualului spălării picioarelor, dar din cauza pandemiei acest ritual nu mai are loc. Tot din cauza pandemiei, la momentul Adorării Sfintei Cruci, în Vinerea Mare, credincioșii nu au mai putut atinge și săruta crucea, ci s-au limitat la gesturi de venerație.

În anii dinaintea pandemiei în câteva orașe importante din Europa centrală se țineau târguri de Paște unde se vindeau jucării din lemn, vase, căni, clopoței, ceasuri, lucruri din piele, eșarfe, dulciuri și vin fiert. Un obicei care câștigă teren în Europa este împodobirea unui pom de Paște, cu ghirlande sau cu ouă colorate.

Sunt multe tradiții ce nu au legătură cu religia: în multe locuri copiii pornesc la ”vânătoare de ouă” pentru a găsi ouăle ascunse în case sau grădini. Apa de Paște este specială și de ea se leagă multe tradiții, în Transilvania fiind cunoscut obiceiul mersului ”cu stropitul” sau ”cu udatul”.



”Paștele este ziua cea mai fericită, pentru că nu a fost făcută de mână de om: este ziua făcută de Domnul, pentru a face sărbătoare Fiului său şi pentru a face sărbătoare nouă tuturor fiilor săi!”, spune ÎPS Aurel Percă, Arhiepiscop Mitropolit de București, într-o Scrisoare pastorală adresată credincioșilor.





Foto Vatican news







Papa Francisc a spus în liturghia solemnă din Duminica Floriilor că, deși situația este grea în acestă perioadă, trebuie să fim încrezători: ”Știm că nu suntem singuri: Dumnezeu este cu noi în fiecare rană, în fiecare teamă: nici un rău, nici un păcat nu are ultimul cuvânt. Dumnezeu câștigă, dar laurii victoriei trec prin lemnul crucii. Prin urmare, laurii și crucea rămân împreună”, spune Suveranul Pontif.

Papa Francisc a făcut vineri o vizită surpriză la centrul de vaccinare din Vatican unde erau vaccinați oameni săraci și oameni ai străzii. Papa s-a vaccinat în ianuarie și i-a îndemnat pe credincioși să facă și ei la fel. "Cred că din punct de vedere etic toată lumea ar trebui să ia vaccinul. Este o alegere etică, deoarece nu te joci doar cu sănătatea ta, cu viața ta, ci și cu viața altora", a spus Suveranul Pontif.





Foto Rrodrickbeiler, Dreamstime.com







Mesajul Papei transmis în aceste zile este unul de speranță, dar este și unul legat de realitate, explică părintele Francisc Doboș, pentru HotNews.ro. ”Citim realitatea. Fiecare celebrare a învierii lui Hristos devine ca o lectură a realității în care ne aflăm. Nu putem să celebrăm Paștele gândindu-ne doar la ce s-a întâmplat acum 2.000 de ani. Învierea lui Hristos, dacă nu devine efectivă și pentru mine, astăzi, nu fac altceva decât să povestesc despre alții, despre El. Dar eu nu intru în această trăire spirituală? Pentru că această trăire spirituală nu trebuie să devină doar o aprindere de lumânare”.

Dacă Dumnezeu devine doar asta înseamnă că este doar o proiecție a așteptărilor acelui om, doar un idol, spune părintele Doboș. ”Dumnezeu nu este doar acela care îmi dă dreptate, ci este și acela care îmi spune când greșesc și o poate spune prin oameni, o poate spune prin situațiile pe care le trăim, prin pandemie sau prin planeta aceasta pe care o putem răvăși, dar se întoarce totul împotriva noastră, iar noi dăm vina pe Dumnezeu și-l întrebăm ce a făcut”.





Foto Frameangel, Dreamstime.com







Papa Francisc a făcut recent din nou referire și la Diavol, la Satan, la ”Cel Rău”, cum a mai făcut-o în multe rânduri în trecut. Diavolul, a spus Suveranul Pontif, ”profită de crize pentru a semăna neîncredere, disperare și discordie”.

Foto Dreamstime







Binecuvântarea focului în afara bisericii, aprinderea lumânării pascale şi a celorlalte lumânări, preconiul pascal (o cântare specială adresată lui Hristos, lumina lumii), lecturi din Vechiul Testament, proclamarea evangheliei Învierii, înnoirea făgăduinţelor de la Botez, împărtăşirea credincioşilor - stau în centrul atenţiei acestei nopţi sfinte.

Data Paștelui - Cât de mult variază și câteva comparații istorice





Foto Ekrystia, Dreamstime.com







Târgurile de Paște





În unele țări din Europa de Vest și de Nord este foarte la modă ”pomul de Paște” (Easter tree), tradiție care provine din Germania unde așa-numiții ”Ostereierbaum” sau ”Osterbaum” însemnau practic pomi decorați cu diverse ornamente de Paște, cum ar fi ghirlande multicolore. De secole germanii împodobesc pomii și de Paște, cu panglici sau cu ouă. De multe ori sunt împodobiți pomi vii, dar spre deosebire de cei de Crăciun, nu se mai pun și luminițe, însă fiind împodobiți cu multe lucruri colorate, înveselesc locul, mai ales că Paștele cade uneori în martie când este încă frig și nimic nu este înverzit.









Foto Horst Lieber, Dreamstime.com







Uneori sunt împodobiți și brazii, în alte cazuri germanii sau suedezii aduc în casă ramuri de salcie pe care le pun în vază și le decorează.

Vânătoarea de ouă și Iepurașul







Tradiția este mult mai veche și vine tot de la germani: ”Ostereier suchen”, o numesc ei, ceea ce înseamnă ”căutarea ouălor de Paște”.





Eq Roy, Dreamstime.com