Palatele Cotroceni și Victoria, dar și clădiri de cultură din șase orașe, luminate vineri seara cu albastru de Ziua internaţională a conştientizării autismului

Palatul Cotroceni și Palatul Victoria, dar și alte clădiri din mai multe orașe din țară vor fi iluminate vineri seară cu albastru de Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului.

Potrivit Administrației Prezidențiale, studiile recente arată că, în Uniunea Europeană, peste cinci milioane de persoane sunt afectate de autism. Prin diagnosticarea la timp și urmând terapia potrivită, peste jumătate dintre copiii cu autism pot ajunge să ducă o viață independentă.





Sloganul campaniei, ales în 2021 de Organizația Națiunilor Unite, - Incluziunea persoanelor cu autism la locul de muncă: provocări și oportunități într-o lume post-pandemică - atrage atenția asupra practicilor discriminatorii și stigmatizării la locul de muncă, obstacole majore pentru persoanele cu autism.





Guvernul României a anunțat, astfel, că se alătură și în acest an Campaniei „Light It Up Blue” pentru susținerea copiilor și persoanelor cu tulburări din spectrul autist. Palatul Victoria va fi iluminat astăzi, cu prilejul Zilei Internaționale de Conștientizare a Autismului, în albastru, în semn de solidaritate cu persoanele diagnosticate cu autism.

Potrivit unui comunicat de presă al executivului, Guvernul României și organizațiile neguvernamentale au făcut progrese în ceea ce privește asigurarea și apărarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, inclusiv ale copiilor și adulților cu tulburări din spectrul autist.

În acest sens, la data de 25 martie 2021, Guvernul a adoptat o Hotărâre prin intermediul căreia au fost reglementate în premieră serviciile de tip respiro pentru copiii cu dizabilități și familiile acestora, care vin în întâmpinarea nevoii de servicii în comunitate a beneficiarilor. De asemenea, dezvoltarea serviciilor pentru copiii și adulții cu autism și alte tipuri de dizabilități se regăsesc ca o prioritate în mecanismele de finanțare europene din exercițiul financiar 2021-2027.

”Pandemia provocată de COVID-19 a arătat că persoanele cu dizabilități sunt între cele mai expuse și vulnerabile în perioade de criză, motiv pentru care efortul comun, Guvern-societatea civilă, trebuie continuat, prin acțiuni coordonate și aplicate, în scopul sprijinirii oamenilor cu aceste afecțiuni, a familiilor lor, dar și pentru înțelegerea profundă a acestor dificultăți și creșterea gradului de autonomie a persoanelor cu dizabilități”, se mai spune în comunicat.





Mai multe instituţii de cultură din Bucureşti şi din ţară vor fi luminate în albastru, vineri seara, pentru a marca Ziua internaţională a conştientizării autismului.





Potrivit Ministerului Culturii, este vorba despre 15 clădiri din 6 oraşe din ţară, între care Muzeul Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa", Muzeul Naţional George Enescu, Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti", Complexul Muzeal Naţional Moldova Iaşi, dar şi Monumentul Unirii Alba Iulia, realizat cu sprijinul MC.





"Mai mult, Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti" se implică în desfăşurarea campaniei "Un dar necesar" şi sprijină Asociaţia Help Autism în desfăşurarea acesteia, cât şi a altor acţiuni cu scopul de a atrage atenţia asupra problematicii autismului la nivel naţional, 30.000 persoane confruntându-se cu acest diagnostic în România. "Un dar necesar" e modul în care peste 100 organizaţii din domeniul autismului invită românii să facă daruri de bine, atât de necesare", precizează Ministerului Culturii, pe pagina sa de Facebook.





Noaptea Albastră a Autismului este o iniţiativă ajunsă anul acesta la cea de a V-a ediţie, demers iniţiat de Asociaţia Help Autism şi Asociaţia pentru Muzică, Artă şi Cultură, cu implicarea reţelei RO TSA şi Federaţia pentru Drepturi şi Resurse pentru Persoanele cu Tulburări în Spectrul Autist (FEDRA).





Vor mai fi luminate vineri creart - Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie al Municipiului Bucureşti, Sky Tower, Timpuri Noi Square şi Turnul Ciurel STS, tot din Bucureşti, Teatrul Gong din Sibiu, Primăria Braşov şi literele de pe Tâmpa, Ateneul Naţional din Iaşi, Primăria Iaşi, Primăria Bistriţa; iar digital - paginile de web ale Administraţiei Monumentelor şi Patrimoniului Turistic, Cărtureşti şi Kaufland România, menţionează Ministerul Culturii.