Români care și-au deschis afaceri în Zanzibar. „Este ca la noi, după Revoluție”

Roxana Dogaru, proprietară de bungalow-uri în Zanzibar: „Secretul succesului este să te adaptezi la principiul local pole-pole”

„Aș spune că e nevoie de cel puțin 25 de mii de euro să începi ceva aici”

„Este o provocare, dar e minunat când îți iese”

Viața la Morningstar Bungalows

Sfaturi de la Roxana pentru cei care vor să facă un business în Zanzibar

Abraham Thomas construiește un resort în Zanzibar: „Este ca la noi, după revoluție”

Primii pași spre noua afacere

Forța de muncă locală

Ce trebuie să știi dacă vrei un business în Zanzibar

De ce Zanzibar: „Am învățat să mă bucur de fiecare clipă”

În perioada pandemiei, Zanzibar este printre puținele destinații din lume care și-au păstrat granițele deschise pentru turiști. Din acest motiv, mii de români și-au făcut vacanța în acest arhipelag, care deși face parte din Uniunea Tanzaniană se guvernează singur.Într-o țară unde câștigul mediu lunar se învârte între 100 și 200 de dolari, viața nu este deloc ușoară pentru localnici, chiar dacă natura și oceanul sunt foarte generoase. Agricultura, pescuitul și, mai nou, turismul reprezintă principalele surse de venit din Zanzibar.În afară de sărăcie sau de corupția tipică unei țări africane, un vizitator extern ar mai putea fi descumpănit și de conservatorismul populației locale- Zanzibar este majoritar musulman- care se manifestă în multe aspecte ale vieții.Cu toate acestea însă, zanzibarezii, în marea lor majoritate, sunt calzi și prietenoși și trăiesc simplu în ritmul lor propriu, ce poate fi caracterizat prin cele două expresii pe care le auzi la tot pasul: „hakuna matata” (fără griji) și „pole-pole” (ușor-ușor).Primele resorturi turistice din Zanzibar s-au construit pe la începutul anilor 2000, aproape exclusiv prin intermediul investițiilor străine. În ultimii ani, turismul a explodat, astfel încât acum vei descoperi la tot pasul resorturi și hoteluri noi, multe aflate în construcție, în diferite faze.Autoritățile locale se bazează foarte mult pe banii din turism, astfel încât încearcă să încurajeze prin toate căile investițiile străine în acest domeniu. Despre cum se întâmplă mai exact lucrurile la fața locului, am stat de vorbă cu doi români, Roxana Dogaru și Abraham Thomas, care și-au deschis afaceri în Zanzibar.Roxana are 43 de ani și s-a mutat în Zanzibar în urmă cu patru ani, atunci când niște prieteni buni, deja stabiliți aici, i-au propus să se asocieze și să deschidă un resort împreună. A spus „da” din prima și a plecat fără să stea pe gânduri, mai ales că visa la acest moment de ani buni.Mai fusese în vacanță în Zanzibar, în urmă cu șapte ani, și dorea să se reîntoarcă în insulă. În acest context, propunerea amicilor săi a venit la fix. Mai mult decât atât, lucra de 11 ani într-o corporație, Hewlett-Packard din București, și simțea nevoia unei schimbări.După doi ani însă, Roxana și prietenii săi au hotărât să o ia pe drumuri separate: „Mi-am luat inima în dinți și am decis să rămân în Zanzibar. Acum stau în Matemwe și am un mic resort.Cu bani împrumutați de la bancă, Roxana a închiriat o bucată de pământ pe care erau niște bungalow-uri lăsate în paragină. În Zanzibar nu poți cumpăra teren, ci îl poți lua doar în leasing pe maximum 99 de ani, cu posibilitate de reînnoire.„Eu am pornit cu mai puțin, dar a fost o nebunie. Aș spune că este nevoie de minimum 25 mii de dolari pentru ceva destul de mic”, mărturisește antreprenoarea. În ceea ce privește procedurile legale din Zanzibar, Roxana le compară cu cele din România, cu amendamentul că vorbim totuși despre o țară străină, africană, în care oamenii au o mentalitate complet diferită față de a noastră.Sfatul ei pentru cei care vor să-și deschidă o afacere în Zanzibar este să înceapă prin a-și angaja un avocat.„Nu este ușor să găsești avocatul potrivit, totul este complicat, dar dacă îți dorești Zanzibar neapărat și ești deschis să înveți și să înțelegi că ceea ce știi tu din Europa nu se prea aplică aici, atunci ai șanse de reușită”, explică ea.Pentru construcția mini resortului ei, Roxana a lucrat cu o echipă de muncitori locali. Dorința de a se stabili într-un fel în acest paradis exotic a împins-o să treacă peste toate obstacolele. Inclusiv peste faptul că zanzibarezii se mișcă cu încetinitorul în toate aspectele vieții. Mai ales la muncă.Uneori, aceleași lucruri au fost refăcute de zece ori. Dar poate și din această cauză, satisfacția este mai mare atunci când vezi că ai avut succes. Lucrările au durat două luni, din octombrie 2019, atunci când a închiriat terenul și bungalow-urile și până la sfârșit de decembrie.A renovat absolut tot, a ținut deschis timp de două luni, iar apoi a venit pandemia și au urmat alte opt luni de pauză, până la finalul lui 2020. „În noiembrie mă gândeam că asta e, trebuie să renunț și să plec acasă, dar iată, în decembrie, am văzut că toată lumea a început să călătorească aici.”Roxana spune că resortul ei este micuț și liniștit, format din cinci bungalow-uri, din care patru se închiriază, iar într-unul locuiește ea. Este perfect pentru turiștii care caută liniște sau pentru grupurile de prieteni care vor să petreacă între ei.Ea oferă doar cazare și mic dejun, dar precizează că în jur sunt multe restaurante, iar proprietarii sunt mai mult decât fericiți să primească clienți. „Este locul ideal pentru cei care preferă să plătească mai puțin pe cazare și să folosească bugetul de vacanță pentru a descoperi insula. Cazarea la resorturile din jur este, în medie, între 90 și 250 de dolari pentru două persoane, iar la mine, în sezon, 60 de dolari”, completează ea.Roxana mai spune că nu a avut foarte mulți turiști români până acum, deoarece ei preferă, în general, resorturile mari, cu demipensiune sau all inclusive, opțiuni despre care crede că te pot limita destul de mult.Antreprenoarea din România lucrează cu doar doi angajați localnici, dar ține să menționeze că „în principiu, ceea ce face un angajat în România, aici fac doi sau trei.”Tânăra mai spune, din proprie experiență, că nimic nu este ușor în Zanzibar, cu atât mai puțin să găsești forță de muncă calificată. Secretul succesului este să te adaptezi la principiul de bază pe plan local, „pole-pole”, adică „ușor-ușor”.„Dacă înțelegi asta și dacă înțelegi ca tu trebuie să te adaptezi la ei, atunci poți colabora fără mult stres. Desigur, înțelepciunea asta vine cu timpul. La început eram sigură că pot să le arăt eu lor. Ei trăiesc aici și acum, nu au spaime că-și pierd locul de muncă. Dacă nu le mai place, pleacă pur și simplu.”Momentan, business-ul ei nu este unul profitabil, deoarece a deschis în urmă cu un an și ceva, apoi nouă luni a avut închis. „Anul ăsta a fost plin, este adevărat, dar două luni cu greu pot compensa nouă luni de stat pe tușă. Acum urmează două luni de sezon ploios, deci turiști foarte puțini, și reîncepem în iunie. Sper să ajungă să fie și profitabil.”Roxana spune că este greu să-ți deschizi o afacere în Zanzibar, deoarece te vei confrunta cu o mentalitate diferită și ai nevoie de mult curaj pentru a înțelege faptul că trebuie să uiți aproape tot ce ai știut vreodată și să o iei de la capăt. „Depinde, evident, și de bugetul fiecăruia”, precizează ea.Cât despre lucrurile de care ai nevoie pentru a porni un business aici, antreprenoarea zice - o doză de nebunie, deschidere spre nou, reziliență și, evident, bani.Provocările sunt multe: cu localnicii, cu instituțiile statului, cu cultura locală. Satisfacțiile însă, spune Roxana, țin de faptul că înveți lucruri noi, atunci când ești pus în fața provocărilor. „Și, da, faptul că stai la căldură și în apropierea plajelor albe și a oceanului și nu mai mergi la serviciu de la 9:00 la 17:00.”Abraham Thomas a făcut multe lucruri până la vârsta lui de 52 de ani. Este din Cluj, a copilărit în Săcele, Brașov, iar la 18 ani, în 1987, a emigrat în Israel. A revenit pe pământ mioritic în 1996, când a luat rolul de manager în cadrul unui proiect israelian de diagnostic și imagistică.Antreprenoriatul l-a început în 1999, cu o firmă de import în domeniul de securitate și supraveghere video, iar apoi s-a extins în domenii diferite, cum ar fi transport greu, construcție de drumuri, post de radio, două ziare, hoteluri, restaurante, etc.În paralel, și-a descoperit și pasiunea pentru automobilism, iar în 2000 a debutat ca pilot de raliu, sport pe care-l practică și în ziua de azi.Aventura africană a început pentru Thomas în 2017. Nu s-a mutat complet în Zanzibar, dar stă în jur de opt luni pe an în insulă. În primul an a locuit în chirie în capitală, Stone Town, iar apoi și-a construit în apropierea aeroportului o căsuță. În prezent locuiește în partea de sud-est a insulei, într-o zonă mai puțin populată, iar resortul pe care-l construiește este în Pongwe, tot pe coasta de est.Așa cum povestește, ideea unui business aici s-a născut în clipa în care a văzut Oceanul Indian și nisipul alb sub palmierii de cocos. La început a avut parteneri, localnici și străini, dar la un moment dat și-a dat seama că nu sunt pe aceeași lungime de undă, iar drumurile li s-au despărțit.Așa cum a explicat și Roxana, Thomas spune că în Zanzibar se poate cumpăra doar dreptul de folosință a terenului, pe termen nelimitat.„Pentru începerea activității comerciale se face un contract de închiriere cu guvernul pe o perioadă determinată de 10, 20, 50, 99 de ani, care se reînnoiește și se renegociază la expirarea lui. Prețul de închiriere este stabilit de guvern și variază în funcție de mărimea și locația terenului”, spune omul de afaceri.Procedurile legale seamănă foarte mult cu ce se practică la noi. Thomas spune că se face o societate comercială, care poate fi deținută de unul sau mai mulți asociați străini sau un asociat local. Apoi, așa cum explică el, se semnează contractul de închiriere cu guvernul și se scot toate autorizațiile necesare pentru construire.„De ce este nevoie neapărat? De foarte multă răbdare”, completează Thomas.Întrebat cine îl ajută la construcție, antreprenorul precizează că nu prea există termenul de ajutor în Zanzibar. „Totul este pe bani, ești văzut ca și un ATM mobil și majoritatea localnicilor își încearcă norocul încercând să-și ofere serviciile în toate modurile posibile. Eu lucrez în exclusivitate cu localnici, dar eu sunt și „inginerul” și „proiectantul” și „executantul” de multe ori”, mai spune el.Thomas mărturisește că materialele de construcții le cumpără de pe insulă, deoarece se construiește cu bolțari făcuți de localnici și nu există nici cărămidă, nici BCA. Omul de afaceri spune că nisipul și lemnul sunt foarte scumpe, în comparație cu prețurile din România.„Mobilierul este făcut din lemn de cocos de un localnic de 76 de ani, care lucrează singur, fără niciun utilaj electric! Eu încerc să fac un resort în stil african, cu finisaje și confort european”, completează el.Thomas a început lucrările în urmă cu un an și preconizează să deschidă la finalul lui 2021. În primă fază, resortul va avea 23 de camere, restaurant, terasă generoasă și piscină. El urmează să completeze proiectul cu încă 24 de camere în 2022.Obiectivul este de a deschide un resort de patru stele, unde fiecare cameră va avea minimum 30 de metri pătrați cu un balcon mare, baie proprie, aer condiționat, WiFi etc. Mai mult, oaspeții vor beneficia gratuit de toate facilitățile resortului, gen room service, spălătorie, spa, gym, saună.Thomas confirmă faptul că nu este absolut deloc ușor să găsești forță de muncă și nici oameni calificați.„Mă înțeleg foarte bine cu ei, chiar dacă de multe ori am febră musculară având în vedere că oamenii de rând nu vorbesc engleza, dar avansăm bine. Eu le spun cum să facă și ei fac cum vor și cum sunt obișnuiți. Totul se face manual și rudimentar, dar în același timp foarte precis și corect”, mai spune el.Thomas spune că insula este în continuă dezvoltare și modernizare, motiv pentru care nu este greu să-ți dezvolți un business aici. „Cu un pic de imaginație, curaj și Diazepam se poate face orice, sunt foarte multe oportunități, este ca la noi după revoluție”, glumește el.Cei care sunt tentați să-și deschidă un business în Zanzibar, spune Abraham au nevoie de un psihic puternic și de răbdare. Mai mult, omul de afaceri crede că oriunde în lume pui suflet, ești corect și nu vrei să te îmbogățești de pe-o zi pe alta, vei avea succes.El crede că provocări sunt în orice afacere, iar satisfacțiile sunt maxime dacă se dovedește a fi profitabilă. Lucrurile depind foarte mult și de ceea ce vrea să facă investitorul.„Dacă aplică la un program ZIPA , prin care guvernul local sprijină investitorii străini, proiectul în domeniul hotelier trebuie să fie de minimum 2,5 milioane de dolari. Dar se pot face investiții mai mici și fără ZIPA, asumându-și fiecare riscurile aferente. Recomand investitorilor să consulte site-ul zipa.co.tz pentru informații concrete”, precizează românul.Abraham spune că insula atrage multă lume și deși turiștii se plâng de prețurile mari și de serviciile de proastă calitate, există ceva care vibrează pozitiv aici, care pune în umbră toate lipsurile și nemulțumirile vizitatorilor.În ceea ce-l privește, Africa i-a schimbat viața. „Am învățat să mă bucur de fiecare clipă, mi s-au schimbat prioritățile radical! Luptăm toată viața pentru aparențe inutile și nu ne dăm seama de cât de puține lucruri avem nevoie ca să fim fericiți.Cel mai frumos lucru este să te pierzi în mijlocul mulțimii, a anonimatului, fără să deranjezi pe nimeni, fără să fii judecat sau criticat. Cel mai greu este pentru cei care vin cu ceas Rolex și își dau seama că nimeni nu știe cât de scump este acel ceas și chiar nu are nevoie nimeni de el, pentru că acolo timpul stă într-un loc”, concluzionează antreprenorul.