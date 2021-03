Avocatul Poporului îi cere explicaţii premierului Florin Cîţu despre nepublicarea deciziilor CNSU privind starea de alertă în Monitorul Oficial

Adresa completă a Avocatului Poporului către premier poate fi accesată AICI sau în documentul atașat.





Constituţia României prevede la articolul 31 următoarele:

„Instituţia Avocatului Poporului s-a sesizat din oficiu în urma constatării, pe de o parte, a faptului că niciuna dintre cele 20 de hotărâri adoptate în acest an de către CNSU nu a fost publicată în Monitorul Oficial. Înssă, în timp ce hotărârile CNSU nr. 1 – 11 şi nr. 15 – 20 din anul acesta au fost postate pe site-urile oficiale, hotărârile nr. 12/2021, 13/2021 şi nr. 14/2021 nu au fost publicate nici un Monitorul Oficial, nici pe aceste site-uri. Astfel, se poate reţine o încălcare a prevederilor art. 31 din Constituţie privind dreptul la informaţie şi a celorlalte dispoziţii legale incidente prezentate mai jos.(...)Deşi conform legii publicarea în Monitorul Oficial a actelor normative este obligatorie, am constatat că hotărârile adoptate de CNSU de la începutul acestui an şi până în prezent, având ca obiect fie starea de alertă, fie măsurile luate pe durata acesteia, nu au respectat regimul publicităţii actului normativ.(...)Având în vedere că publicarea în Monitorul Oficial este o condiţie de intrare în vigoare a unui act normativ şi că prin această operaţiune se asigură accesul publicului la conţinutul acestuia, vă rugăm să ne comunicaţi motivele de fapt şi de drept pentru care, pe de o parte, hotărârile adoptate de acest organism de la începutul anului 2021 şi până în prezent nu au respectat condiţia publicării în Monitorul Oficial şi pe de altă parte anumite hotărâri adoptate tot în acest an de către CNSU (nr. 12/2021, nr. 13/2021 şi nr. 14/2021) nu au fost publicate nici pe site-urile gov.ro şi stirioficiale.ro”, conform adresei Avocatului Poporului publicată pe site-ul oficial al instituţiei.„(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.(2) Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal.(3) Dreptul la informaţie nu trebuie să prejudicieze măsurile de protecţie a tinerilor sau securitatea naţională.(4) Mijloacele de informare în masă, publice şi private, sunt obligate să asigure informarea corectă a opiniei publice.(5) Serviciile publice de radio şi de televiziune sunt autonome. Ele trebuie să garanteze grupurilor sociale şi politice importante exercitarea dreptului la antenă. Organizarea acestor servicii şi controlul parlamentar asupra activităţii lor se reglementează prin lege organică”.