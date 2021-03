Noul şef al Gărzii de Mediu povestește cum a fost bătut de oameni care aruncau gunoi într-o zonă destinată împăduririi

Noul comisar şef al Gărzii Naţionale de Mediu, activistul de mediu Octavian Berceanu, a povestit cum a fost luat "la bătaie, direct", la sfârşitul anului trecut, înainte de Revelion, când a surprins persoane care deversau deşeuri într-o zonă care este destinată împăduririi. El a relatat că, după ce a reclamat, în trecut, la instituţia pe care acum o conduce, depozitarea ilegală a unor deşeuri, a constatat că aceia pe care îi reclamase fuseseră informaţi cine făcuse sesizarea, relatează News.ro.

"Pe 31 decembrie, înainte de Revelion. Ultima oară a fost pe 31 decembrie 2020, înainte de Revelion cu câteva ore. (S-a întâmplat - n.r.) în Sectorul 6, unde, de altfel, eu plantez acum o pădure care ar trebui să devină un zid verde între noi şi gropile de gunoi, să ne protejeze, şi cineva deversa în proximitate deşeuri şi atunci m-am dus peste oamenii respectivi şi am explicat că nu e ok. Dar am ceva exerciţiu în spate şi vizavi de bătaie, şi ştiam că trebuie să filmez sau să fac un live astfel încât să supravieţuiesc după. Şi asta s-a şi întâmplat”, a afirmat Octavian Berceanu, într-o emisiune difuzată, sâmbătă, de Digi 24.

El a menţionat că a fost "luat la bătaie, direct" de cei pe care i-a surprins.

"Se întâmplă des şi nu numai cu mine. Sunt şi ceilalţi activişti de mediu, sau pădurari, de exemplu, care-şi fac treaba şi păţesc lucruri mult mai rele decât mi s-au întâmplat mie”, a mai afirmat comisarul şef al Gărzii de Mediu.

El a menţionat că şi după ce a preluat funcţia de şef al Comisariatului Gărzii de Mediu a constatat că în aceeaşi zonă au fost aruncate deşeuri, el explicând că face demersuri pentru ca zona să fie igienizată.

Octavian Berceanu, care s-a implicat şi în combaterea tăierilor ilegale de păduri, a constatat că oamenilor le este frică să reclame ilegalităţile privind mediul şi a povestit şi că oameni care încălcau legea ştiau datele sale personale, după ce a reclamat infracţiunile.

"Pot să vă dau propriul exemplu: am raportat în trecut un astfel de incident către Garda Naţională de Mediu - o depozitare mare, pe aproape 20 de hectare în Chiajna - Garda de Mediu a transferat controlul către Comisariatul Ilfov, comisarii şi-au derogat, nu ştiu cum, competenţa către Poliţia locală, şi ulterior cei care depozitau, infractorii, de fapt, au ajuns în posesia datelor mele şi mi le-au şi arătat cu scop de intimidare. (...) Aceeaşi grupare am găsit-o depozitând în Sectorul 6, cu Poliţia Locală din Chiajna şi cu viceprimarul de acolo, în prezenţa comiterii unor infracţiuni sau contravenţii, după caz. Deci, cumva, însă structura asta a statului sau a administraţiei locale, face parte din angrenajul de crimă organizată, să zicem”, a explicat Berceanu.

Întrebat dacă există o mafie a deşeurilor, comisarul şef a făcut referire la documente oficiale ale Interpol.

"Mă uit pe raportul strategic pe care l-a scos Interpol în 2020, în august, şi acolo scrie negru pe alb că sunt oameni cu cămăşi albe – şi fac referire la politicieni, la şefi de instituţii în România, la oameni de business – care controlează acest fenomen în România şi nu spun eu, spune Interpolul”, a adăugat el.