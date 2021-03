Premierul despre protestul de la metrou: Un fost deputat PSD, care vede că îi dispar sinecurile, face un protest ilegal. Ministrul de interne să ia măsuri

”Un fost deputat PSD, care vede că îi dispar sinecurile, face un protest ilegal. Despre asta este acțiunea ilegală care a blocat metroul în această dimineață. Din punctul meu de vedere, nimeni nu este mai presus de lege, asta i-am transmis domnului ministru și trebuie să ia măsuri. Bucureștenii nu trebuie să sufere pentru că un fost deputat pesedist își pierde sinecuri. Am transmis același mesaj domnului ministru Bode. #RomaniiTrebuieSaStie”, a reacționat premierul, pe Facebook.Circulația metrourilor este blocată vineri dimineață din cauza unui protest spontan al sindicaliștilor, care au coborât în tunel, la stația Piața Unirii, pe calea de rulare, și au împiedicat pornirea la timp, conform programului normal, a trenurilor de pasageri, anunță Metrorex, care precizează că din cauza acestei acțiunii, liniile de metrou nu pot fi puse sub tensiune.Conform Metrorex, deși afirmă că au o listă de revendicări, sindicaliștii au refuzat orice dialog. Sindicaliștii s-au așezat pe șine și scandează ”Demisia!”. Protestul are loc la o zi după ce conducerea Metrorex a dat ca termen limită data de 2 aprilie pentru eliberarea spațiilor comerciale de la metrou, deținute de firma sindicatului. Pe pagina de Facebook a instituției zeci de cititorii se întrec în a le bate obrazul sindicaliștilor, facându-i ”inconștienți”. ”Să vă fie rușine. Doar interesele voastre primează”, scrie un călător.