webPR: Participă la cel mai important eveniment de promovare online din România

Anul 2021 este un moment al acțiunii, al campaniilor tactice și al strategiilor creative în promovarea online. Acum, mai mult ca oricând, oamenii de marketing trebuie să fie mereu la zi cu noutățile și să aibă la îndemână atât instrumentele, cât și soluțiile pentru orice provocare apărută în promovarea brand-urilor. Mediul digital a devenit un canal și mai important astăzi, când pandemia ne-a forțat să comunicăm de la distanță.





De mai bine de 14 ani, Digital Marketing Forum este prima sursă de know-how, inspirație și studii de caz pentru comunitatea specialiștilor în promovare online din România. Anul acesta, pe 14 și 15 aprilie, evenimentul reunește pe unii dintre cei mai buni practicieni locali în marketing și vorbitori cu experiență, pentru a oferi informații și idei noi brand-urilor de pe piața noastră.





ZIUA 1 | Digital Marketing Conference | 14 aprilie







Prima zi a evenimentul aduce împreună la Digital Marketing Forum 2021 peste 15 specialiști recunoscuți și cu experinta în marketing și comunicare online. Conferința pune la dispoziția oamenilor de marketing kit-ul de informații necesar pentru a face față provocărilor în mediul digital.









Evenimentul aduce pe scenă branduri implicate și agenții de renume cu rezultate dovedite, cu un singur motiv: să ofere soluții și idei adaptate contextului actual. Vezi program





Dintre vorbitori: Laura Barbu (Brand & Marketing Communication Director, Vodafone), Ana Maria Băjan (Marketing, Business Development & PR Executive Director, Caroli Foods Group), Patricia Zegreanu (Marketing & Communication Manager, Porsche România), Alexandru Mihalache (Head of Digital, UniCredit Bank România), Mihai Caluseriu (Creative Director, Conversion), Laurențiu Ion (Sr. Digital & Media Manager Beverages, PepsiCo), Raluca Duță (Chief Marketing Officer, L’Oreal România), Alexandra Caciur (Head of Data & Business Intelligence, Digitas România), Mihai Tănase (Head of Digital & CRM - Southern Eastern Europe Cluster, Renault & Dacia), Gabriel Eremia (Marketing & Product Management Director Arctic), Claudia Chirilescu (Director General, Spoon), Alin Vlad (Chief Marketing Officer, Otter Distribution), Gabriel Pătru (Brand Strategy Consultant, Therefour & Membru Consiliu Director IAB România), Bogdan Nițu (General Manager, GMP Webstyler).





ZIUA 2 | Digital Marketing Strategy Masterclass | 15 aprilie







Ce de-a doua zi a evenimentului este dedicată laboratorul de idei unde practicieni cu activitate recunoscută în digital marketing vin cu know-how valoros, pentru a te învață cum să implementezi noi tehnologi și soluții pe platformele digitale.









Training-ul abordează aspecte cheie ale marketingului digital, oferind sfaturi despre cum poți integra noi tactici, cum să ajungi în mod creativ la clienți și să obții cele mai bune rezultate. Vezi program





Dintre vorbitori: Raluca Radu (Founder, MTH Digital), Ionuț Munteanu (Digital Marketing Evangelist & Founder Reefkig, Webdigital, Upgradient), Ciprian Sușanu (General Manager, Dare Digital), Dragoș Smeu (General Manager, Mavericks), Mihai Andrei (Managing Partner, WebDigital), Eugen Predescu (CEO, Canopy Digital), Cristian Iosub (Digital Platforms Manager, Conversion), Anabela Luca (Managing Director & Google Certified Trainer, AdLemonade).







OFERTĂ SPECIALĂ









Fiecare bilet achiziționat pentru cele 2 zile de eveniment (conferință + training) aduce participanților un exemplar al volumului „ Ce ne facem, dom’le, cu influencerii ăștia? ”, scris de Cristian-China Birta. Cartea este un ghid util celor care desfășoară campanii cu influenceri sau doresc să afle mai multe despre fenomenul Influencer Marketing.





Mai multe informații despre eveniment, agendă și vorbitori sunt disponibile pe www.digitalforum.ro.







Conferința este organizată sub conceptul evenimentelor „fară atingere”, ce țin cont de normele de distanțare socială și de siguranță tuturor persoanelor implicate, de la staff la vorbitori. Conceptul propune vorbitorilor o experiență pe scenă apropiată de cea a unei conferințe clasice, gândită însă ca o apariție live într-un studio TV.





Digital Marketing Forum este un eveniment organizat de Evensys în parteneriat cu UniCredit Bank România, Vodafone România, Skoda România, Conversion, Campofrio și Answear.







*****



Despre Evensys







Evensys este o companie de planificare de evenimente, cu peste 15 ani de experiență în organizarea de evenimente business. Evensys este specializată exclusiv pe dezvoltarea de conferințe și de seminarii proprii, ce acoperă șapte domenii de activitate: Marketing & Comunicare, Internet & New Media, Financiar & Investiții, HR, Real Estate, Production și Retail. Evenimentele organizate tratează tematici actuale, care privesc atât industria de business locală, cât și cea din Europa Centrala și de Sud-Est.