Șeful AEP, urmărit penal pentru abuz în serviciu: Am fost reclamat de doi foști angajați pe care i-am sancționat cu avertisment

Șeful Autorității Electorale Permanente (AEP), Constantin Mitulețu-Buică, a fost chemat joi la Parchetul Judecătoriei Sectorului 3, pentru a i se aduce la cunoștință că este urmărit penal pentru abuz în serviciu. El a declarat pentru HotNews.ro că a fost chemat în calitate de suspect și că dosarul a fost deschis în urma plângerilor făcute de doi foști angajați pe care el i-ar fi sancționat cu avertisment, în 2019.

"Am fost chemat la Parchet în calitate de suspect, în urma unor plângeri penale formulate pe numele meu după ce am dat două sancțiuni disciplinare. Nu am făcut declarații la Parchet pentru că suntem la momentul studierii dosarului și trebuie să vedem care sunt pașii de urmat", a declarat pentru HotNews.ro Mitulețu Buică.

Buică susține că este vorba despre doi angajați pe care el i-ar fi sancționat disciplinar doar cu avertisment și care apoi au demisionat, iar ulterior au depus plângeri penale împotriva lui. G4Media scrie că este vorba despre Gabriel Saucă, fost director general la Direcţia de Coordonare a Sistemului Informaţional Electoral Naţional şi Cristian Petraru, fostul șef al Departamentului de organizare a proceselor electorale.