Treizeci de ani pentru Piața Comuna din Sud

Blocul exportă 63% din soia mondială și este cel mai mare exportator global de carne de vită, pui, porumb, cafea și fier, precum și al optulea producător mondial de automobile. Pe baza PIB-ului său, care în 2019 a atins 4.467 trilioane USD (măsurat prin paritatea puterii de cumpărare), blocul este a cincea cea mai mare economie din lume. Deși obiectivele explicite ale MERCOSUR la înființarea sa erau de natură economică și comercială, blocul joacă un rol important în consolidarea democrației și evitarea conflictelor. Pacea este o condiție necesară pentru dezvoltare, iar integrarea regională a fost, din punct de vedere istoric, un instrument cheie pentru consolidarea regiunii noastre ca zonă de pace și cooperare, fără conflicte armate.În primul rând, în 1991, am creat o zonă de liber schimb, astfel încât bunurile și serviciile noastre să se poată deplasa fără restricții, precum și un tarif extern comun, astfel încât să putem gestiona schimburile cu restul lumii. Acest lucru a permis o mare expansiune în comerțul nostru reciproc. De asemenea, am reușit să promovăm schimbul de produse cu valoare adăugată între cele patru țări membre, care a permis stimularea activităților de export netradiționale care creează locuri de muncă cu valoare adăugată ridicată (în biocombustibili, chimice și petrochimice, materiale plastice, produse farmaceutice, siderurgic și auto, printre altele).Prin urmare, în timp ce MERCOSUR este un exportator tradițional și binecunoscut de produse primare, multe dintre produsele comercializate între membrii blocului sunt produse industrializate, printre care se remarcă automobilele, de exemplu (reprezentând aproape 50% din totalul produselor tranzacționate între Argentina și Brazilia). De asemenea, lucrăm la armonizarea reglementărilor tehnice pentru a proteja producția și consumatorii fără a împiedica inutil comerțul. În ceea ce privește sănătatea publică, coordonarea dintre țările noastre a fost întotdeauna importantă, în special în timpul pandemiei COVID-19 în curs. Cetățenii noștri se pot stabili și în alte țări ale blocului și pot lucra cu ușurință liber, lucru neobișnuit în restul lumii.În 2004 am creat Fondul de convergență structurală al MERCOSUR, prin care s-au alocat peste 1 miliard USD pentru împrumuturi nerambursabile pentru proiecte de infrastructură și dezvoltare productivă, printre altele, ceea ce ne-a permis să sporim competitivitatea economiilor noastre, în special în zonele mai puțin dezvoltate din regiune. Încă din primii săi ani, MERCOSUR a negociat și a semnat acorduri comerciale cu majoritatea țărilor din regiunea latino-americană, care permiteau o zonă de liber schimb care cuprinde majoritatea țărilor din America Latină. De asemenea, am negociat acorduri comerciale cu Uniunea Europeană, EFTA, Israel, Egipt, India și țările din sudul Africii, printre altele.MERCOSUR nu este un bloc închis comerțului exterior, ci o platformă creată pentru ca țările noastre să fie deschise pentru restul lumii. Cooperarea în cadrul MERCOSUR acoperă multe domenii: cultură, educație, știință și tehnologie, dezvoltarea unei cetățenii comune, coordonarea politicilor sociale și economice etc. Există mai multe și variate domenii de lucru comun în cadrul blocului și se schimbă după cum este necesar, pe măsură ce contextul internațional și contextul țărilor noastre se schimbă. Evident, toate aceste realizări din cele trei decenii ale sale de istorie nu înseamnă că nu mai există provocări în viitor. Prin urmare, agenda noastră strategică ne face să lucrăm pentru a încadra politici comune și coordonate privind dezvoltarea productivă, pentru a ne crește capacitatea de a produce bunuri și servicii, pentru a crea economii de scară și economii de specializare, precum și pentru a intra în lanțurile valorice globale și pentru a atrage fluxuri de investiții globale într- o manieră mai inteligentă.În plus, MERCOSUR are un rol de jucat pe plan internațional. În cadrul G20, OMC, FAO și alte organizații internaționale, unitatea țărilor noastre ne ajută să ne apărăm pozițiile pe agenda globală. Într-un scenariu global din ce în ce mai complex și fragmentat, coordonarea pozițiilor permise de MERCOSUR devine din ce în ce mai importantă. Credem că scopul integrării este de a ajunge la acorduri cu respectarea cuvenită a diversității țărilor noastre, determinate de voința politică de a realiza integrarea. MERCOSUR promovează regionalismul politic, economic și social de susținere, deoarece știm că a face față dificultăților împreună ne face mai puternici.MERCOSUR este cel mai important instrument de politică externă din ultimii treizeci de ani pentru țările noastre. În cele din urmă, este o politică de stat care a rămas constantă în ciuda schimbărilor guvernamentale. De-a lungul ultimilor treizeci de ani, am realizat o mulțime de puncte comune: un angajament față de democrație ca o condiție esențială pentru viața popoarelor noastre; respectarea drepturilor omului ca valoare esențială și inalienabilă pentru coexistență; recunoașterea diversității noastre; și coordonarea politicilor noastre de creștere pentru a combina structurile noastre productive.Lumea se confruntă cu o reconfigurare a structurii puterii globale, precum și cu o criză a instituțiilor internaționale care ne-au guvernat în ultimii șaptezeci de ani. Având în vedere provocările și incertitudinile care decurg din acest context, suntem siguri că integrarea țărilor noastre va continua să fie cea mai bună modalitate de a stimula dezvoltarea noastră, de a ne păstra suveranitatea, de a promova bunăstarea popoarelor noastre și de a fi integrați în lume.