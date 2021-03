Bogdan Aurescu: România susţine propunerile secretarului general Jens Stoltenberg în procesul de reflecţie NATO 2030, în prima reuniune a miniștrilor la care participă secretarul de stat Antony Blinken

România este foarte angajată în susţinerea propunerilor secretarului general Jens Stoltenberg în cadrul procesului de reflecţie asupra viitorului Alianţei Nord-Atlantice NATO 2030 şi îşi doreşte o creştere a rolului NATO atât din punct de vedere politic, cât şi militar, a declarat ministrul român de externe Bogdan Aurescu la sosirea la reuniunea de la Bruxelles a miniştrilor de externe din ţările membre, relatează Agerpres.

Ministrul român de externe a evidenţiat că reuniunea de la Bruxelles este prima cu prezenţă fizică după cea din noiembrie 2019, fiind în acelaşi timp primul prilej de întâlnire cu noul secretar de stat american Antony Blinken. De asemenea, Aurescu a anunțat că l-a invitat pe Blinken să viziteze România anul acesta.

A pleasure 2 meet&discuss w/ @SecBlinken on @NATO #ForMin sidelines on bilateral & other issues of joint interest.I invited Secretary Blinken to visit Romania this year 2 mark t/10th anniversary of t/2011 Joint Declaration on t/\uD83C\uDDF7\uD83C\uDDF4\uD83C\uDDFA\uD83C\uDDF8 #StrategicPartnership for the 21st Century... pic.twitter.com/TfsCKxHKec

Bogdan Aurescu a afirmat că subiectul cel mai important de pe agendă este procesul de reflecţie NATO 2030.

"România este foarte angajată în susţinerea propunerilor secretarului general, apreciem foarte mult rolul de coordonare al dlui (Jens) Stoltenberg în acest proces. După cum a fost reflectat şi în recenta convorbire telefonică între preşedintele României, dl Klaus Iohannis, şi secretarul general, suntem un puternic contributor şi susţinător al creşterii rolului NATO atât din punct de vedere politic, cât şi militar", a spus Aurescu.

On #NATO2030, I expressed full support for the proposals of SecGen @jensstoltenberg. For @NATO to remain strong militarily, we need a dynamic adaptation of our deterrence&defence posture - to figure high on this year's NATO Summit agenda. pic.twitter.com/KSNRc33GZL