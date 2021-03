[P] Sunt mașinile de spălat cu uscător rufe încorporat o alegere bună?

În principiu, o mașină de spălat cu uscător rufe încorporat combină cele două electrocasnice într-unul singur, în dimensiunile obișnuite a unei mașini de spălat normale. Acestea promit să facă atât spălarea cât și uscarea cu jumătate din amprenta de carbon al procesului obișnuit, însă câteodată, costul pe termen lung ajunge să fie mai ridicat față de celelalte opțiuni. În principiu, acestea funcționează la fel ca o mașină de spălat obișnuită, însă se complică în ceea ce privește partea de uscător rufe.Majoritatea mașinilor de spălat cu uscător rufe încorporat au un uscător rufe cu condensare. Acesta trece aerul fierbinte prin cuvă pentru a usca hainele, apoi este răcit cu ajutorul unui schimbător de căldură și colectează toată apa formată în urma condensării, pe care o elimină ulterior pe scurgere sau într-un rezervor special dedicat. Mașinile de spălat cu uscător rufe încorporat au cam aceeași capacitate de spălare ca o mașină clasică, însă trebuie să fim atenți să nu o încărcăm prea mult. Poate va spăla hainele bine, dar dacă este încărcată mai mult decât ar trebui, aerul nu va putea circula, iar rufele nu se vor usca prea bine.O mașină de spălat cu uscător rufe are avantajele ei. În primul rând, spală la fel de bine ca o mașină de spălat clasică, deci acest aspect nu va reprezenta o problemă. Principala întrebare legată de electrocasnicele 2 în 1 este dacă au o performanță măcar la fel de bună ca a produselor individuale. În ceea ce privește partea de spălare, o mașină de spălat cu uscător rufe își face foarte bine treaba.Un alt avantaj îl reprezintă faptul că nu trebuie să intervi în procesul de spălare și uscare al hainelor. În cazul în care ai fi avut mașina de spălat separat de uscătorul de rufe, ar fi trebuit ca după ce programul de spălare este finalizat, să muți rufele din mașină în uscător și să îl programezi și pe acesta. În cazul mașinilor de spălat cu uscător rufe, acest lucru nu se mai întâmplă. Poți programa din start întreg procesul și poți să pleci de acasă sau să faci liniștit treaba pe care o ai de făcut, întrucât nu mai este necesar să intervii.Un alt avantaj foarte important al unei mașini de spălat cu uscător rufe încorporat este faptul că salvează spațiu. Nu vei fi nevoit să faci loc pentru două electrocasnice de dimensiuni mari sau să gândești modalități prin care să le aranjezi. Desigur, există mașini de spălat și uscătoare ce au sisteme de montare compatibile și pot fi puse una peste cealaltă, însă ideea de a avea ambele electrocasnice într-unul singur surâde multora.Ca și orice altă opțiune și aceasta are dezavantajele sale, iar pentru mulți, achiziționarea unui uscător rufe (de pe eMAG ) este o alegere mult mai bună fix datorită acestor dezavantaje pe care o mașină de spălat cu uscător le are. În primul rând, trebuie să fii foarte atent la cantitatea de rufe pe care o speli pentru a te asigura că poate fi uscată ulterior. De multe ori, este ceva mai mică față de încărcătura pe care ai spăla-o și usca-o în aparatele individuale.Opțiunile cu pompă de aer sunt mult mai eficiente din punct de vedere al consumului de energie, însă sunt și mai complexe. De fapt, în general o mașină de spălat cu uscător rufe încorporat va fi mult mai complexă, având piese mai scumpe și riscând să se defecteze mai des din cauza circuitului complex.De asemenea, funcția de uscare nu este la fel de eficientă ca în cazul unui uscător clasic. În sine, un uscător rufe este destinat să facă exact ce spune , iar faptul că face doar acel lucru garantează automat și rezultate mai bune comparativ cu opțiunea 2 în 1.