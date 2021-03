​Anunț umanitar: Ajutor pentru Sofia Emilia, o fetiță de 4 ani și jumătate care suferă de o formă extrem de rară și agresivă de cancer

Sunt un miracol. Trăiam din plin o copilărie fericită alaturi de surioara mea, de părinții și de bunicii mei. Mă bucuram de întoarcerea la la grădiniță, de copii, de jocurile copilăriei.Până acum două săptămâni când am descoperit că nu îmi mai puteam mișca mâna stângă. În urma unor investigații amănunțite, am fost diagnosticată cu formațiune tumorală frontală. Am fost operată de îndată, iar astăzi, în urma rezultatelor parțiale, părinții mei au primit cel mai sumbru diagnostic: tumoră rabdoidă/teratoidă atipică grad IV WHO, o formă extrem de rară și extrem de agresivă de cancer. În așteptarea rezultatelor finale ale biopsiei, s-a cerut internarea mea de urgență pentru a începe tratamentul chimioterapeutic standard și pentru a încetini răspândirea cancerului.Abia la sosirea rezultatelor finale, medicul Oncolog va recomanda o schemă adecvată de tratament. Știm doar că vor fi necesare radioterapie și terapie cu protoni, care nu sunt accesibile în țară. Vă rog să mă ajutați să mă întorc la copilăria alături de cei dragi și printre copii!Vă mulțumesc! Cu recunoștință, Sofia!