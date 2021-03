Controversatul medic orădean care a susținut că își tratează pacienții Covid după scheme de tratament proprii, audiat

Flavia Groşan a produs un val de critici din partea medicilor după ce a afirmat că îşi consultă pacienţii, inclusiv online, după o schemă de tratament proprie. De cealaltă parte s-au situat numeroşi susţinători ai medicului, care s-au organizat în grupuri pe Facebook şi care susţin că luni se vor afla la Colegiul Medicilor Bihor când medicul va fi audiat.”După atâta muncă, muncă enormă pe care am avut-o, uitaţi-o aici pe Lavinia, asistenta mea, enorm cât am muncit anul ăsta, să fii invitat la Comisia de etică pentru că ţi-a făcut reclamaţie o colegă, nu un pacient, deci nu vorbim de malpraxis, mi s-a părut că trăiesc într-un film american. Nu îmi vine să cred aşa ceva”, a declarat medicul joi seară, la Antena 3.Întrebată cum răspunde colegei care a reclamat-o, medicul a spus: „Nu răspund nicicum! Ştiu în ce lume trăiesc! Nu mă miră, ştiu exact în ce lume trăiesc şi dacă încerci să faci un pic, să-ţi pui mintea la contribuţie şi să faci ceva pentru pacient uite cu ce te alegi! Eu nu comentez nimic”.Doctoriţa spune că nu a reţinut numele celei care a reclamat-o. Întrebată dacă are emoţii pentru ziua în care va fi audiată la Colegiul Medicilor, ea a răspuns negativ. „Ce mi se poate întâmpla? Luaţi-mi dreptul de liberă practică! Dacă după atâta muncă mie-mi iei dreptul de liberă practică fără să am acuzaţii de malpraxis, atunci... asta e lumea în care trăiesc, mă împac cu ea şi gata! Nu am emoţii deloc”, a răspuns ea.Flavia Groşan a precizat că în ultimii 10 ani are 30.000-40.000 de pacienţi cărora le-a prescris Claritromicina, medicament despre care spune că are „calităţi extraordinare”. „În 10 zile pacienţii mei sunt OK, mă rog, mai stau patru zile în izolare după care îşi reiau activitatea. Bun reportajul care a pornit, a spus o mie. Nu o mie, eu am mii, pentru că într-o casă sunt 3-4 pacienţi COVID şi pe toţi patru i-am tratat. Deci sunt mii, mii şi mii de pacienţi care au mers foarte bine. Acum, că ar fi ajuns în spital da, ştiu trei cazuri care au ajuns în spital, că nu sunt perfect nici eu, poate sunt mai mulţi, nu ştiu. În general feedback-ul e foarte bun de la pacienţii mei”, a mai declarat Flavia Groşan.Groşan a precizat că „vedeta” schemei sale de tratament este Claritromicina, care „nevoie de ajutoare”, alte două medicamente pe care le-a numit „regele” şi „regina”. Ea a răspuns şi afirmaţiilor celor care o acuză că îşi face reclamă. „Absolut da! În fond şi la urma urmei sunt într-un cabinet privat, de ce să nu-mi fac eu reclamă? De ce să nu-mi fac eu, mie reclamă? Asta sunt, asta ştiu să fac. Eu am fost foarte zgomotoasă toată pandemia pe Facebook”, a afirmat Groşan.Groşan a spus şi ce este boala provocată de SARS-CoV-2: „Este o răceală zdravănă, o gripă mai fiţoasă un pic, un pic mai, mai, mai... da, este un virus un pic mai agresiv. Nu ştiu nimic de el, că eu nu-s virusolog, am observat că simptomele sunt un pic mai brutale, care trebuie tratat de la primul simptom. (...) Intri pe tratament, să nu-i dai voie să coboare”.Colegiul Medicilor din judeţul Bihor s-a autosesizat după ce medicul Flavia Groşan a afirmat că a vindecat o mie de persoane infectate cu virusul SARS CoV-2 în cabinetul ei privat, tratând aceste cazuri cu un banal antibiotic, în timp ce tratamentele din spitale, ale pacienţilor cu COVID-19, duc la decesul acestora. Medicul va fi cercetat de Comisia de Etică a Colegiului Medicilor Bihor. Unii dintre cei care au reacţionat critic la adresa sa sunt medicul Sorin Bivolaru, care a demontat ”tratamentul” folosit de colega sa, dar şi Laura Zarafin, medic specialist ATI la Spitalul Colentina.