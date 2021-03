Medicul Adina Alberts, cercetată disciplinar de Colegiul Medicilor / ”Mulți pacienți sunt tratați aiurea, cu tot felul de medicamente experimentale”

Medicul Adina Alberts a anunțat pe pagina sa de Facebook că este vizată de o plângere la Colegiul Medicilor. Plângerea a fost făcută de către farmacistul Miclaus George după ce Adina Alberts le-a spus urmăritorilor ei de pe Facebook că ”are informații că sunt mulți pacienți tratați aiurea, cu tot felul de medicamente experimentale, scumpe, fără indicației în Covid”

”Un domn farmacist a fost extrem de deranjat de faptul că eu am postat pe facebook o schemă de tratament cu care marea majoritate a medicilor de familie din România este de acord. Am făcut acest lucru pentru ca orice bolnav care, din varii motive, nu a intrat suficient de repede în legătură cu medicul de familie, să știe ce are de făcut, cunoscut fiind faptul că fiecare zi este esențială în evoluția acestei boli. Revenind la sesizare, Colegiul Medicilor are obligația legală să înregistreze orice reclamație și să inițieze cercetări.”, scrie Alberts pe Facebook Alberts le ceruse urmăritorilor săi să ceară medicilor să le spună schema de tratament pe care o administrează susținând că ”are informații că sunt mulți pacienți tratați aiurea, cu tot felul de medicamente experimentale, scumpe, fără indicației în Covid, iar complicațiile își fac apariția”.”Nu acceptați Kaletra pentru tratarea Covidului. AVEȚI ACEST DREPT, conform art 18 și 19 din Legea 46 din 2003. Acționați până nu e prea târziu! Iar dacă nimic nu mai funcționează, cereți medicilor să le dea Ivermectină! Dacă refuză, cereți-le din nou! Și dacă totuși refuză cu vehemență, scrieți-mi mie în privat! Aveți grijă ca să aveți dovezi că acești medici au refuzat să încerce ORICE ca să vă salveze persoana apropiată”, a scris Alberts în postarea incriminată unde a postat și o schemă de tratament care ”ar fi corectă” în opinia ei.