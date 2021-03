G4Media a lansat miercuri Economedia.ro, o platformă de jurnalism economic

Colegii de la G4Media au lansat miercuri Economedia.ro , o platformă de jurnalism economic, la conducerea căreia a fost instalată Elena Deacu, fosta șefă a secției Economic de la ziarul Adevărul. ”Ideea lansării unui site economic ne-a venit încă din perioada 2018-2019, când guvernul era tot mai intruziv în economie, iar vocea mediul privat de afaceri se auzea tot mai puțin. În plus, marile tendințe globale erau complet ignorate la vârful statului, deși mediul de business se îndrepta în direcția corectă. Am tot gândit ideea, iar anul acesta am pus-o în practică. Așa a apărut Economedia.ro”, spune într-o discuție cu HotNews.ro Cristian Pantazi, redactorul-șef al G4Media.