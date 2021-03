INTERVIU Dr. Chris Brauer, Director of Innovation, Goldsmiths, University of London: Angajații reprezintă resursa cea mai valoroasă pentru o companie. Orice strategie de competitivitate pornește de la această realitate

​Articol susținut de Microsoft

Dr. Chris Brauer, Director of Innovation, Goldsmiths, University of London

Competitivitatea a devenit unul dintre cele mai importante obiective în strategiile de business ale companiilor de pretutindeni, în contextul actual, cu atât mai mult cu cât pandemia a accelerat reinventarea tuturor piețelor la nivel global, susține Dr. Chris Brauer, Director of Innovation, Goldsmiths, University of London, expert în domeniul inovaţiilor tehnologice şi al utilizării acestora în diferite arii.

Dr. Chris Brauer va fi unul dintre invitații speciali ai Microsoft Envision Forum, eveniment de tradiție organizat de Microsoft România pe 24 și 25 martie, ajuns la cea de-a opta ediție. În interviul de mai jos, specialistul vorbește despre metodele prin care companiile pot rămâne competitive și despre importanța tehnologiei și a inteligenței artificiale în economia globală.





Ce s-a schimbat după pandemie și la ce să ne așteptăm în continuare?

În ceea ce privește robotica, putem găsi extrem de multe scenarii de utilizare, mai ales în sectorul manufacturier sau în cel textil. Avem nevoie de o abordare integrată în ceea ce privește datele, algoritmii și rețelele digitale, iar Inteligența Artificială trebuie să fie plasată în centrul oricărei organizații, nu la periferia intereselor sale. Este necesar să folosim sisteme de Inteligență Artificială care să genereze analize și date și să furnizeze informații statistice pe care compania să se bazeze în deciziile de business. Acestea trebuie corelate apoi cu un program foarte bine gândit, privind automatizarea și fluxul de resurse umane pentru a genera valoare adăugată și a maximiza potențialul tehnologiei și productivitatea angajaților. Este foarte important să existe sinergie între resursa umană și tehnologie.

Cercetările noastre arată că, în foarte multe industrii și sectoare ale economiei, este foarte important să ai și clienți de pe piața internațională și am văzut cum acele companii care se limitează la piețele locale au întâmpinat greutăți în perioada aceasta, având sincope la nivelul lanțurilor de aprovizionare, iar asta afectează întreaga lor activitate.

Considerați că există o legătură directă între comportamentul uman, schimbările socio-economice și trasformarea digitală? Ar putea funcționa acestea la fel de bine dacă una dintre ele ar lipsi?

Transformarea digitală ne ajută cu rezolvarea sarcinilor noastre zilnice și poate cea mai mare provocare a fost legată de forța de muncă. Ce părere aveți despre beneficiile pe care Inteligența Artificială și tehnologia le-au adus în acest caz și care sunt tendințele pe care le anticipați?





Mai mult, specialistul este de părere că organizațiile ar trebui să acorde o importanță deosebită piețelor internaționale și să încerce să se extindă dincolo de piețele locale pentru a avea o stabilitate mai mare în fața schimbării.Competitivitatea este foarte importantă în aceste vremuri incerte, chiar mai mult decât înainte, și remarcăm necesitatea tot mai accentuată a unui plan de transformare digitală care să fie respectat întocmai. Niciodată competiția nu a fost mai importantă. De asemenea, vedem cum structurile economice și sociale se reinventează continuu.De asemenea, studiile noastre au mai arătat că organizațiile care lucrau cu angajați de pe cuprinsul întregii planete, s-au adaptat mult mai ușor la noile condiții. În plus, am mai remarcat că acele companii care au avut rezultate bune și foarte bune sunt cele care au și integrat mai repede și mai ușor noile tehnologii la nivelul culturii și proceselor lor organizaționale, iar acesta este un alt aspect critic în ceea ce privește competitivitatea.Organizațiile care aveau deja o strategie de lucru de acasă s-au adaptat mai bine (inclusiv acelea ale căror angajați obișnuiau să lucreze de la distanță doar o zi pe săptămână, încă dinainte de pandemie, acest lucru făcând parte din politica anagajatorilor). Toate acestea pot fi privite ca niște elemente care, odată ce vor fi conectate, vor duce la creșterea competitivității unei organizații.Consider că Inteligența Artificială scoate la lumină problemele nedectate dintr-o companie și astfel ne dă șansa de a le rezolva. Spun asta pentru că, de cele mai multe ori, astfel de sincope sunt scoase la iveală doar de sistemele de machine learning, iar, dacă nu le cunoști, dacă nu identifici tiparele care funcționează defectuos, nu le poți remedia și, în consecință, nu poți evolua.Noi am lucrat împreună cu Microsoft în cadrul proiectului HoloLens 2. Este un exemplu incredibil despre cum tehnologia a oferit o soluție unică pentru sistemul medical. Un singur medic chirurg a colaborat direct din blocul operator cu alți experți aflați în diferite colțuri ale lumii, prin intermediul realității virtuale. În plus, utilizarea acestei tehnologii în medicină asigură și un nivel ridicat de protecție și siguranță - în loc să se întâlnească în sala de operații, au colaborat prin intermediul realității virtuale și al hologramelor. Așadar, acesta este un exemplu al modului în care putem utiliza tehnologia pentru a genera un impact pozitiv.Putem vorbi la nesfârșit despre avantajele tehnologiei, dar cea mai valoroasă resursă a unei companii este reprezentată de angajați și orice plan în direcția asigurării unui nivel optim de competitivitate va fi construit pe această resursă. Pe de altă parte, tehnologia poate maximiza sau optimiza contribuția angajaților și calitatea muncii acestora.Dacă ne uităm la cadrul economico-social actual, am putea spune că forța de muncă ar trebui să dețină câteva abilități, care vizează competențe esențiale din sfera tehnologiei, cu precădere capacitatea de a inova. Oamenii trebuie să aibă competențe în aceste direcții și ar trebui să dezvolte noi soluții tehnologice. Nu trebuie să ne limităm la cele deja existente, ci trebuie să continuăm să inovăm.Este crucial ca organizațiile să investească în oameni și să îi sprijine în a-și dezvolta aceste competențe, pentru că o forță de muncă bine instruită și calificată va determina schimbări pozitive în ceea ce privește productivitatea și competitivitatea companiei respective.Anul acesta, evenimentul Microsoft Envision Forum aduce în prim-plan cele mai noi trenduri din industrie privind transformarea digitală și inovația. La discuții vor participa atât reprezentanți ai Microsoft, cât și ai altor companii importante de pe piața locală, dar și experți internaționali de renume, în premieră în România.Articol susținut de Microsoft