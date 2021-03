Anunț umanitar: Ajutor pentru Damian Felder, un bebeluș care se confruntă cu o boală genetică ce îi atacă progresiv musculatura

Până în urmă cu o lună și ceva, toate erau bune și frumoase, dar parcă ceva a început să nu îmi placă la dezvoltarea lui, nu era activ la fel ca primul copil când era bebeluș... În loc să înceapă să fie din ce în ce mai activ, să se miște mai mult, era totul exact invers. Pe zi ce trecea, parcă tot mai leneș și mai „moale” devenea, ne-a povestit Bianca Felder, mama copilașului.După multe investigații a venit vestea pe care nicio mamă nu vrea s-o audă despre bebelușul ei: Damian are amiotrofie spinală de tip 1, o boală genetică ce îi atacă progresiv musculatura. Afecțiunea evoluează rapid în lipsa unui tratament intensiv și a unor aparate menite să îl țină în viață pe micuț.Am pierdut, din păcate, mult timp prețios până să aflăm un diagnostic precis, iar boala aceasta nemiloasă acționează cu repeziciune, mai spune femeia împietrită de neputință. Știe că trebuie să facă tot ce e omenește posibil pentru a-și salva puiul, dar se vede în incapacitatea de a-i asigura toate cele necesare pentru a supraviețui.Bianca are 27 de ani, este o mămică tânără cu încă un băiețel de 6 ani, iar pentru a frâna efectele cumplitei boli are nevoie de 14197 euro, o sumă imensă pentru o familie tânără, aflată la început de drum în viață.Între lacrimi și speranță, așa se desfășoară viața unui cuplu care își vede copilașul chinuit tot mai mult în fiecare zi. Trebuie să îi ajutăm și pe acești oameni să ușureze suferința suflețelului nevinovat, donând fiecare după cât poate astfel încât să strângem banii necesari achiziționării aparaturii care îl va păstra în viață pe Damian și a tratamentelor de care va avea nevoie de acum înainte.Orice donație făcută în conturile Asociației „Salvează o inimă” poate fi un nou început pentru Damian, un nou început pentru această familie tânără, un viitor mai bun, mai lipsit de durere și de teama de a-și lua adio de la unul dintre cele mai frumoase și prețioase daruri pe care le-au primit de la viață.Donează și tu pentru Damian! Împreună îl putem salva!