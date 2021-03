Românii din Frankfurt și-au făcut partid și își încearcă norocul în alegerile locale din Germania

”Mulţi români care au venit acum, recent, din 2014 încoace, nici nu ştiu că au drept de vot sau n-au votat deloc. Şi partidele în general sunt sceptice vizavi de grupe sau grupări pure etnice şi suntem văzuţi un pic cu resentimente”, povesteşte Ionuţ Plenz, candidat Români pentru Frankfurt.Ionuţ trăieşte de la 6 ani în Germania, unde lucrează în domeniul IT. A făcut eforturi ca să înveţe din nou limba română şi vrea să-i reprezinte pe compatrioţi în Consiliul Local din Frankfurt, al cincilea oraş al Germaniei.„Pe listă suntem oameni cu foarte multă experienţă în multe domenii, din IT, din Medicină, din domeniul ştiinţific, avocaţi. Avem o listă foarte diversificată, în sensul că sunt oameni care au experienţă de trai şi de muncă aici, în Germania”, adaugă Ionuţ Plenz.Alături de el candidează şi Alina Jurcoane, cercetător medical în Frankfurt de 17 ani. Ea este medic voluntar implicat în Reţeaua de Solidaritate, o reţea care uneşte medici din diaspora şi din România. Deşi s-a integrat perfect în societatea germană, şi-a dat seama că trebuie să se implice mai mult.”Văzând şi pe grupuri că foarte mulţi români se plâng că au o problemă ori cu locuinţele, ori cu serviciul, ori cu diferite probleme de integrare, mi-am dat seama că nu este suficient să ne plângem doar pe Facebook, că nu ne ascultă nimeni”, spune Alina Jurcoane, candidat Români pentru Frankfurt.Cu doar 1000 de voturi, românii pot să obţină în premieră un mandat de consilier local la Frankfurt, unde reprezintă a patra comunitate. „Oamenii ne încurajează: Hai! Candidaţi! Chiar e aşa o efervescenţă. În ciuda pandemiei, noi am avut răspunsuri şi am reuşit să interacţionăm cu oamenii”, adaugă Alina Jurcoane.Alegerile locale se organizează duminică în trei landuri din Germania. Românii au dreptul să voteze în calitate de cetăţeni europeni. Comunitatea românească din Germania ajunge la 748.000. „Partidele vechi nu ne văd prea bine, în sensul că le rupem potenţialul de alegători. Pe de altă parte, analizele noastre de câţiva ani arată clar că mai ales românii nu prea merg la vot pentru partidele vechi”, precizează Ionuţ Plenz.