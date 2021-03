Sindicaliștii din poliție îl atacă pe premier: ”Să mai huiduim un polițist, un bugetar! Știe Cîțu ce înseamnă un polițist bun? Habar nu are!”

Reacția sindicaliștilor a venit pe Facebook, aceștia folosindu-se de cazul unui polițist care a salvat două persoane în Roman.”Să mai huiduim un polițist, un bugetar! Știe domnul Câțu ce înseamnă să fii un polițist bun? Vă spunem tot noi, habar nu are! De fapt nici nu îl interesează că agentul de poliție Rusu Constantin și-a onorat jurământul depus, acela de a pune viețile altora mai presus de viața lui, cu lacrimi ascunse și cu gândul că cei trei copii ar putea rămâne fără tată! Ieri a salvat două vieți. A observat o mașină care luase foc pe o stradă din Municipiul Roman, a intervenit imediat, a scos două persoane din autoturism, a blocat circulația, evitând astfel propagarea incendiului și la alte mașini. Putem spune că mai multe vieți a salvat polițistul Rusu Constantin. Ca el sunt foarte mulți”, se arată în mesajul sindicaliștilor.Aceștia mai susțin că ”niște politicieni de hârtie” le calcă în picioare demnitatea, acuzându-i de manipulare.”Niciodată, vreun ministru, prim-ministru, etc nu vor putea să le ia polițiștilor adevărați sentimentele de mulțumire sufletească și bucurie, care apar atunci când... prelungești o viață! Nu meritam să ne fie demnitatea călcată în picioare de niște politicieni de hârtie care nu-și doresc decât să slăbească puterea polițiștilor! Constantin Rusu este imaginea adevărată a Poliției Române, nu ce încearcă conducătorii vremelnici, manipulatori, perfizi și lași să ne arate!”, mai transmit reprezentanții Europol.Premierul Florin Cîţu a declarat, joi, că este necesară o "reformă din temelii" în poliţie, menţionând că nu i-a văzut pe liderii de sindicat din poliţie care protestau pentru drepturi în faţa Guvernului să vină să-i explice cum a fost posibil cazul Oneşti."Am spus că trebuie reformă din temelii. Au fost 30 de ani de zile în care lucrurile s-au solidificat şi pe care românii nu le mai acceptă în forma în care s-au solidificat. Şi trebuie reformă din temelii. Am şi spus acum câteva zile: nu-i mai văd pe liderii de sindicat din poliţie care erau toată ziua în faţa Guvernului şi îmi cereau drepturi să vină în aceste zile să-mi spună ce s-a întâmplat, cum a fost posibil acest lucru", a afirmat Florin Cîţu la B1Tv, întrebat în legătură cu situaţia din poliţie şi raportul prezentat privind neregulile în cazul Oneşti.Cîţu a mai spus că cei care doar cer salarii mai mari nu vor avea în el un partener.