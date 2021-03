Cercetătorii cred că au elucidat misterul Mecanismului de la Antikythera / Nouă teoria controversată privind evoluția creierului uman / Contele de Monte Cristo, acum și în variantă sci-fi

NERD ALERT

Probabil ai aflat deja vestea care a căzut ca o bombă joi în Statele Unite și a fost preluată a doua zi și de majoritatea presei de la noi dar n-aveam cum să nu o includ în rubrica de săptămâna aceasta, în caz că n-ai prins-o: Netflix a început să testeze un sistem care împiedică folosirea aceluiași cont de către mai multe persoane.Mai mulți clienți ai gigantului de streaming american au relatat că au primit în ultima săptămână un mesaj care îi avertizează că „dacă nu locuiți cu proprietarul acestui cont, aveți nevoie de propriul cont pentru a viziona în continuare”, alături de o ofertă de a-și deschide un cont gratuit pentru 30 de zile. Pentru a verifica dacă folosesc contul lor (sau al cuiva cu care locuiesc), acestora li s-a oferit să le fie trimis un cod de verificare către adresa de email sau numărul de telefon al utilizatorului pe care contul e înregistrat.În teorie nicio problemă pentru vasta majoritate a utilizatorilor și Netflix a încercat să dea asigurări că verifică doar ca unele conturi să nu fie folosite fără aprobarea titularilor lor. Însă mesajul a declanșat semnale de alarmă printre userii serviciului de streaming american care până acum nu s-a arătat deloc preocupat de subiectul respectiv, anunță Tech Radar Începutul sfârșitului pentru împărțirea contului Netflix cu prietenii? (FOTO: Screenshot)Încă de când a fost descoperit în urmă cu mai bine de un secol într-o epavă de pe fundul Mării Egee, Mecanismul de la Antikythera , un calculator astronomic antic cu totul remarcabil care afișa mișcarea universului, prezicând mișcarea celor cinci planete vizibile cu ochiul liber, fazele lunii, eclipsele solare și lunare, i-a lăsat perplecși pe cercetători.Mecanismul cu o vechime de aproximativ 2.000, adesea descris ca primul calculator analogic din lume, s-a dovedit a fi extrem de greu de reconstruit datorită complexității sale și a faptului că aproape două treimi din piesele din care era alcătuit lipsesc. Decenii de cercetări au dezvăluit că obiectul este o capodoperă a ingineriei mecanice:Încorporat inițial într-o cutie de lemn cu o o înălțime de 30 de centimetri, mecanismul era acoperit cu inscripții - un manual de utilizare încorporat - și conținea mai mult de 30 de roți dințate din bronz conectate la cadrane și indicatoare. Întoarcerea mânerului dispozitivului ducea la mișcarea cerului, așa cum era cunoscut de grecii antici.Acum, cercetătorii de la University College London cred că au rezolvat cel puțin parțial misterul și s-au apucat să reconstruiască dispozitivul cu toate componentele sale pentru a testa dacă propunerea lor funcționează. Dacă vor reuși să construiască o replică funcțională cu instrumente moderne, își propun să facă același lucru și cu tehnicile folosite în antichitate.„Credem că reconstrucția noastră se potrivește cu toate dovezile pe care oamenii de știință le-au adunat din rămășițele existente până în prezent”, afirmă Adam Wojcik, cercetător în știința materialelor la UCL. Oamenii de știință de la universitatea britanică au însă unele rezerve că modelul lor ar fi putut fi construit cu tehnicile avute la dispoziție de grecii antici și așteaptă să vadă prima dată dacă replica lor va funcționa, scrie The Guardian Modelul Mecanismului de la Antikythera proiectat de cercetătorii britanici (FOTO: University College London)​Actorul germano-român, cunoscut pentru interpretarea lui Viktor Drago în Creed II (fiul lui Ivan Drago, boxerul rus din Rocky IV, deși mă îndoiesc că e nevoie de explicații), s-a alăturat distribuției viitorului film Borderlands pentru a juca rolul lui Krieg , unul dintre cele șase personaje pe care gamerii le pot juca în Borderlands 2 „Florian aduce umanitate reală și mai multe straturi unui personaj care la suprafață pare total nebun și brutal de sălbatic”, a declarat Eli Roth (Hostel), regizorul viitorului film. „Krieg a fost de departe cel mai dificil rol de distribuit iar Florian l-a adus la viață cu picioarele pe pământ într-un mod pe care nu-l credeam posibil. Va fi un Krieg genial și se va potrivi perfect cu distribuția noastră incredibilă”, a adăugat Roth.Borderlands este una dintre cele mai populare francize de jocuri video din istorie, cu peste 68 de milioane de copii vândute în întreaga lume până acum. Filmul inspirat din serie a fost anunțat în luna februarie a anului trecut, Cate Blanchett, Kevin Hart, Jamie Lee Curtis, Jack Black și Ariana Greenblatt fiind cooptați pentru a juca în el până în prezent, relatează Variety Florian Munteanu în rolul lui Viktor Drago alături de Dolph Lundgren (FOTO: Captură video / New Line Cinema)Achiziționarea de către Microsoft a ZeniMax Media, compania-mamă a dezvoltatorului de jocuri Bethesda, a fost anunțată oficial marți de către cele două companii. Acordul în valoare de 7,5 miliarde de dolari despre care au apărut primele informații în luna septembrie a anului trecut aduce francizele Fallout, Elder Scrolls, Doom și Dishonored, precum și opt studiouri ale Bethesda în portofoliul Xbox.Chiar dacă unele jocuri Bethesda încă în dezvoltare (Deathloop, GhostWire: Tokyo) vor fi lansate doar pentru PlayStation 5, Microsoft a confirmat marți că „unele noi titluri viitoare” vor fi disponibile doar pentru Xbox și PC. Șeful Xbox, Phil Spencer, a afirmat despre achiziție că:„Acesta este următorul pas în construirea unei echipe de studiouri de prim plan în industrie, un angajament pe care l-am luat față de comunitatea noastră Xbox. Jucătorii ar trebui să știe că, odată cu adăugarea echipelor creative ale Bethesda, consolele Xbox, PC și Game Pass vor fi cel mai bun loc pentru a încerca noile jocuri Bethesda, inclusiv câteva titluri viitoare care vor fi lansate exclusiv pentru jucătorii Xbox și PC”, conform Polygon Înțelegerea încheiată între Microsoft și Bethesda poate schimba radical dinamica pe piața jocurilor de consoleContele de Monte Cristo este fără îndoială unul dintre cele mai emblematice și adaptate romane ale literaturii universale dar Conte, viitorul roman grafic al scriitorului/ilustratorului Ibrahim Moustafa, este o poveste cu adevărat aparte inspirată de personajul lui Alexandre Dumas.Protagonistul principal din Conte, Redxan Sahmud, este, la fel ca în povestea lui Dumas, acuzat și condamnat pe nedrept înainte de a evada și intra în posesia unei comori. Redxan își asumă o nouă identitate și se infiltrează în înalta societate, dornic să-i pedepsească pe ce responsabili pentru încarcerarea sa. Dar pe măsură ce planul prinde contur, acesta devine tot mai sfâșiat între setea de răzbunare și dorința de a-i ajuta pe alții ca el.„Îmi plac poveștile despre dreptate și răzbunare iar Contele de Monte Cristo de Alexandre Dumas este povestea clasică a genului cu teme atemporale în întregimea sa. Luând linii generale din cartea originală, am început să reimaginez lumea din poveste și să o extrapolez pe subiecte mai contemporane ca lupta de clasă și dreptatea pentru oameni”, a declarat Moustafa citat de IGN Ideea pentru contele de Monte Cristo sci-fi mi se pare mișto de tot dar sper că nu o să o dea în gard cu „lupta de clasă”Televiziunea americană CW a anunțat cine le va juca pe cele 3 fete Powerpuff: actrițele Dove Cameron și Chloe Benet (care au apărut în serialul Agents of S.H.I.E.L.D.) le vor interpreta pe Blossom, respectiv Bubbles, în timp ce cântăreața indie Yana Perrault va intra în pielea lui Buttercup.Dacă seria Cartoon Network s-a axat pe aventurile super-eroinelor când erau mici, serialul CW, prima ieșire oficială a fetelor Powerpuff din formatul animat, le va urmări pe acestea ca niște tinere de 20 și ceva de ani deziluzionate că și-au pierdut copilăria în lupta împotriva criminalității. Cele trei s-au despărțit, lăsând zilele de luptă împotriva crimei în urma lor, și sunt mult mai liniștite.Blossom este descrisă ca fiind curajoasă dar marcată de traumele reprimate din copilărie care au lăsat-o cu o mulțime de bagaje emoționale și anxietăți cu care trebuie să se lupte. Bubbles nu mai este atât de fermecătore pe cât a fost odată și este mai interesată să recapete magia unei vieți trăite în lumina reflectoarelor. Buttercup, rebela grupului în copilărie, ascunde o latură sensibilă și optează să-și trăiască viața fără atenția publică pe care a avut-o cândva.Bineînțeles, cele trei vor trebui să se reunească pentru a salva lumea de o catastrofă încă necunoscută. CW nu a anunțat încă o dată de lansare a serialului, acesta fiind deocamdată doar la stadiul de pilot, însă dacă toate lucrurile decurg conform planurilor, și pandemia va permite, am putea să le vedem pe noile fete Powerpuff pe micile ecrane în toamna lui 2021, potrivit Screen Rant De la stânga la dreapta: Dove Cameron, Chloe Bennet și Yana Perrault , viitoarele fete Powerpuff (FOTO: Collider)De-a lungul Pleistocenului , epoca începută în urmă cu 2,6 milioane de ani și încheiată cu 11.700 de ani în urmă, creierul oamenilor și al rudelor sale a crescut, cel al Homo Sapiens dublându-se în dimensiune. Oamenii de știință de la Universitatea Tel Aviv propun acum o nouă ipoteză cu privire la motiv: dispariția megafaunei.Aceștia susțin că primii oameni s-au specializat în vânarea celor mai mari animale, cum ar fi elefanții, care ar fi furnizat mese bogate în grăsimi. Când numărul acestor animale a scăzut, oamenii cu creiere mai mari, care probabil erau mai inteligenți, s-au putut adapta mai bine la capturarea prăzilor mai mici, ceea ce le-a conferit un avantaj evoluționist.Creierele Homo Sapiens s-au extins în cele din urmă de la o medie de 650 de centimetri cubi acum 2 milioane de ani la aproximativ 1.500 cm cubi în urmă cu aproximativ 10.000 de ani, chiar înainte de de Revoluția Agricolă din Neolitic. Teoria explică și de ce mărimea creierului a scăzut puțin, până la aproximativ 1.300 cm cubi după ce strămoșii noștri au început să cultive plante: țesutul suplimentar nu mai era necesar pentru a maximiza succesul la vânătoare.Paradigma actuală din comunitatea științifică este însă că expansiunea creierului uman a fost un răspuns răspuns la o mulțime de presiuni mici, mai degrabă decât la una mare. Paleoantropologul Richard Potts, directorulul programului Human Origins de la Muzeul Smithsonian, afirmă că nicio ipoteză singulară cu privire la evoluția creierului nu a stat în picioare în trecut și afirmă că și teoria cercetătorilor israelieni are la rândul ei numeroase lacune și supoziții ce ridică probleme.Însă autorii lucrării, arheologii Miki Ben-Dor și Ran Barkai, susțin că o schimbare majoră în ceea ce privește animalele vânate oferă cea mai bună explicație: „Vedem scăderea dimensiunii prăzii ca o explicație unificatoare nu numai pentru expansiunea creierului, ci și pentru multe alte transformări în biologia și cultura umană și susținem că oferă un stimulent bun pentru aceste schimbări", afirmă Barkai.„[Cercetătorii] nu sunt obișnuiți să caute o singură explicație care să acopere o diversitate de adaptări. Este timpul, credem, să gândim altfel”, adaugă acesta. Lucrarea arheologilor israelieni a fost publicată în 5 martie în Yearbook of Physical Anthropology , relatează Live Science Numeroase picturi rupestre realizate de strămoșii noștri preistorici înfățișează scene de vânătoare ale unor animale mari (FOTO: F. Jack Jackson / Alamy / Profimedia Images)Și o știre scurtă dar care va trezi nostalgii pentru mulți gameri: Dotemu și Tribute Games au anunțat miercuri Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, un joc video side-scroller care pare desprins direct din anii '90. Deocamdată nu știm o dată de lansare dar cele două companii au dezvăluit un trailer pentru joc și au precizat că acesta va fi disponibil pentru PC și console, potrivit Twinfinite P.S.: Poate te interesează și că un nou studiu afirmă că oamenii de Neanderthal ar fi dispărut mult mai demult decât se credea până acum