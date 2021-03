Cîțu: Aștept fundamentarea deciziei privind suspendarea lotului AstraZeneca și am încredere în specialiști. Premierul acuză ”teroriștii” care duc o campanie împotriva vaccinării

”Campania de vaccinare trebuie să continue cu toate tipurile de vaccin, bineînţeles, cu monitorizarea tuturor efectelor adverse. Nu s-a schimbat nimic. În ceea ce priveşte tipul de vaccin care a fost ieri în discuţie în spaţiul public, Agenţia Europeană spune foarte clar că nu există indicii în acest moment care să facă o legătură între cele câteva cazuri şi vaccin. De aceea, campania de vaccinare trebuie să continue, bineînţeles, cu monitorizarea efectelor adverse. La nivel european sunt deja 5 milioane de persoane vaccinate cu acest tip de vaccin şi avem, bineînţeles, o ţară, Marea Britanie, care-şi vaccinează toată populaţia. Ar fi greu de crezut că un Guvern ar fi aşa de iresponsabil”, a declarat Cîțu.”Trebuie să ne uităm întotdeauna la specialiști, eu am încredere în experți și în Agenția Europeană a Medicamentului.(...) Decizia de suspendare nu a fost luată de mine, aștept și eu fundamentarea deciziei”, a declarat Florin Cîțu.În același timp, premierul a acuzat o campanie împotriva acțiunilor guvernului de combatere a pandemiei și, implicit, a vaccinării.”De un an de zile există o campanie împotriva acestor acțiuni pe care le ia guvernul pentru a opri pandemia, împotriva măștilor, împotriva distanțării și împotriva vaccinării. Aceste acțiuni sunt similare cu acțiunile unor teroriști. A zădărnici această activitate a guvernului, care are ca obiectiv îmbunătăţirea sănătăţii tuturor românilor, este o acţiune care încearcă să submineze autoritatea statului, fără date. Repet, trebuie să ne uităm întotdeauna la specialişti, de acolo ne vin informaţiile. (...) Încrederea se câștigă foarte greu, dacă nu suntem atenți”.Premierul a mai spus că, dacă ar fi fost cazul, s-ar fi vaccinat cu "oricare dintre tipurile de vaccin". "M-am vaccinat cu ce a fost atunci, dacă va fi o şansă în viitor, dacă trebuie să ne vaccinăm din nou, mă voi vaccina cu ce va fi atunci”, a insistat premierul.România a primit 81.600 de doze de vaccin din lotul AstraZeneca ABV 2856 oprit de la utilizare în Italia și au fost folosite 77.049 de doze. Restul de peste 4.200 de doze au fost carantinate temporar, ca măsură de extremă precauţie, până la finalizarea evaluării Agenţiei Europene a Medicamentului, a anunțat joi seară Comitetul de coordonare a vaccinării.(știre actualizată)