Un deținut condamnat pentru omor a evadat din Spitalul de la Craiova

Deținutul în vârstă de 52 de ani era tratat la Spitalul din Craiova sub pază.Deocamdată nu se știe cum a reușit să evadeze, însă cel mai probabil a fugit pe geam.Deținutul are 52 de ani, este din comuna Malu Mare. Are o condamnare de 10 ani pentru omor.Filtre de polițiști din cadrul IPJ Dolj sunt amplasate în tot județul.Surse judiciare au declarat că, la ora 6.00, bărbatul era în pat. Polițistul care îl păzea la ușă s-ar fi dus până în capătul holului, să vorbească cu colegul care urma să îi schimbe tura, iar când s-a întors, deținutul nu mai era în pat.