Barna, după ce a fost audiat la Departamentul Antifraudă: Sper că nu vom aştepta încă 2 ani pentru a închide această poveste

Vicepremierul Dan Barna a fost audiat joi la Departamentul de Luptă Anti-Fraudă (DLAF), după articolul din 2019 al Rise Project privind perioada sa de antreprenoriat în domeniul fondurilor europene. El a spus, la finalul audierilor, că este optimist că nu va aştepta încă doi ani pentru a închide această poveste pentru care a consumat "enorm de multă energie".

Barna a spus, la finalul audierilor de la DLAF, că a fost "un dialog civilizat", de câteva zeci de minute, cu "întrebări destul de banale" legate de câteva formulare de participanţi la proiect.

"Am clarificat de ce nu eram într-o situaţie de conflict de interese în ceea ce însemnau angajaţii, acea croitorie de la Sibiu unde a fost şi sora mea printre angajaţi. Acestea au fost cele două teme abordate. A fost un dialog simplu. Sunt foarte mulţumit că am avut ocazia să clarific şi sunt optimist că vom ajunge într-un termen, sper eu scurt, şi nu vom aştepta încă doi ani pentru a închide această poveste pentru care am consumat enorm de multă energie şi eu şi colegii mei din USR-PLUS”, a afirmat Dan Barna.

El a precizat că nu va mai fi chemat și a doua oară la DLAF, pentru că inspectorii "s-au declarat mulţumiţi" de clarificările aduse.