​Anunț umanitar: La numai 3 ani are o tumoră teratoidă rabdoidă de gradul 4, un tip de cancer rar și foarte agresiv

​Alexandra Adinaev ducea o viață frumoasă de copil curat și plin de energie până în octombrie, anul trecut, când mama ei a observat că începe să aibă dereglări de mers, tremur la mânuțe, dureri de cap și stări de vomă fără un motiv vizibil.





Medicii au constatat că fetița de 3 ani are o tumoră teratoidă rabdoidă de gradul 4, un tip de cancer rar și foarte agresiv. Din cauza hidrocefaliei (lichid în cutia craniană), Alexandra a fost operată, iar de atunci a fost plimbată luni în șir de la un spital la altul, doctorii dându-i puține șanse de supraviețuire. Pentru că tumora era prea mare, riscul de moarte era prea ridicat, motiv pentru care fetiței i s-au prescris 33 de ședințe de radioterapie.





Pentru o mamă cu trei copii, toate cheltuielile implicate pentru a o salva pe Alexandra au fost de neconceput, însă viața i-a fost alături și o familie care și-a pierdut copilul le-a donat banii necesari pentru a o salva pe Alexandra.





Am fost la Institutul Oncologic și acolo mi s-a spus că tratamentul nu-i va fi de folos, să înțeleg că copilul n-are șanse și așa ne-au externat. Am venit cu copilul acasă, dar nu m-am putut împăca cu gândul și am decis să merg până la capăt. Am dat de o clinică din Turcia, care ar putea-o salva pe Alexandra mea, dar suma care trebuie plătită 16.500 euro e mult prea mare. Eu nu îmi permit să strâng atâția bani, mai am doi copii, doi băieți de 8, respectiv 6 ani, și trăiesc cu părinții bătrâni. Vă rog mult, ajutați-mă să-mi salvez fetița!, ne-a implorat Tatiana Adinaev.







Situația în care se află această mamă este una critică. E legată de mâini și de picioare din punct de vedere financiar și disperă la gândul că ar putea-o pierde pe Alexandra. Dacă viața i-a oferit o șansă prin familia care și-a pierdut copilul, ar fi păcat să nu îi oferim și noi una, prin donațiile noastre.





Orice sumă virată în conturile Asociației „Salvează o inimă” e o speranță în plus de supraviețuire pentru copila de 3 anișori. Împreună putem învinge din nou cancerul și putem reda bucuria într-o familie greu încercată de suferință și sărăcie.





Donează și tu pentru Alexandra Adinaev, fii îngerul ei în această luptă nedreaptă!





Donații se pot face:







Denumire entitate: Asociatia “SALVEAZA O INIMA”





Cod de inregistrare fiscala: 31015982







Cont (IBAN) bancar:







Cont RON: RO05BTRL00701205W82870XX







Cont Euro: RO28BTRLEURCRT00W8287001







CONT USD: RO68BTRUSDCRT00W8287001







COD SWIFT: BTRLRO22







COD BIC: BTRL







REVOLUT: 0752.753.540







Banca Transilvania Botosani







Vă rugăm să specificați pentru transfer la detalii plată/mențiune -ALEXANDRA ADINAEV