Florin Cîțu îi cere explicații lui Vlad Voiculescu pentru reducerea numărului de paturi ATI la Timișoara

"I-am atras atenția că trebuie să ne concentrăm și pe pandemie, nu doar pe campania de vaccinare care merge foarte bine. Am auzit, de exemplu, şi vreau să verificăm, dacă este adevărat că la Timişoara a fost redus numărul de paturi la ATI, ceea ce ar fi foarte grav. Aş vrea să ştiu şi eu acest lucru, dacă este adevărat sau nu şi cred că toţi vrem să aflăm aceste lucruri", a declarat premierul Florin Cîțu, la finalul ședinței de guvern de miercuri.Premierul a mai afirmat că nu trebuie uitat faptul că suntem în continuare în pandemie și că nu este de acord cu reducerea numărului de paturi ATI."Am spus acum câteva luni de zile, când auzeam tot felul de discuții ca să eliminăm spitale Covid sau să reducem numărul de paturi ATI, că nu este momentul. Nu sunt de acord și nu voi fi de acord cu așa ceva. Dacă la Timișoara s-a întâmplat așa ceva, aș vrea să știu și de aceea aș vrea să pun această întrebare și public", a mai afirmat Cîțu.Nu este pentru prima oară când premierul critică ce se întâmplă la Timișoara. A mai criticat și faptul că a găsit pe platformă 20.000 de locuri libere pentru vaccinare în Timișoara. Aceasta în timp ce județul Timiș solicită vaccinuri în plus. "Am găsit singur și aștept să văd de ce un oraș cum e Timișoara și județul Timiș să ceară vaccinuri și să aibă 20.000 de locuri libere. Am cerut să văd ce se întâmplă. Erau 3.000 de locuri pentru Moderna în Timiș. Sunt pentru AstraZeneca, sunt pentru Pfizer. Nu este normal să avem locuri libere într-un județ care cere vaccinuri în plus", a spus Cîțu.