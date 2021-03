VIDEO Florin Cîțu: Am aflat din presă că Ministerul Sănătății a publicat datele despre vaccinare / Nu știu dacă ministerul mai are acces la platforma data.gov

Premierul Florin Cîțu spune că nu a fost consultat de către ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, despre publicarea datelor despre vaccinare sau testări și că a aflat din presă că informațiile au fost făcute publice. Întrebat despre afirmațiile lui Ștefan Voinea, consilier al ministrului Vlad Voiculescu, potrivit căruia de două zile Ministerul Sănătăţii nu mai are acces la data.gov.ro pentru a publica informațiile despre pandemie, Cîțu a susținut, din nou, că nu știe dacă ministerul mai are sau nu acces la această platformă: "Se pot întâmpla lucruri tehnice".

Întrebat despre afirmațiile lui Ștefan Voinea, consilier al ministrului Vlad Voiculescu, potrivit căruia de două zile Ministerul Sănătăţii nu mai are acces la data.gov.ro pentru a publica informațiile despre pandemie , Cîțu a susținut, din nou, că nu știe dacă ministerul mai are sau nu acces la această platformă: "Nu știu dacă are sau nu are acces. (...) Se pot întâmpla lucruri tehnice. Infrastructura tehnică a Guvernului nu e dintre cele mai performante. Nu știu ce s-a întâmplat. Eu când am accesat-o ieri funcționa".