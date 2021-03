Noi precizări ale lui Cîțu în scandalul datelor publicate de Ministerul Sănătății: azi vorbește despre „ipoteticul control”, ieri anunța că „se autosesizează” Corpul de Control

După ce luni anunța că „se autosesizează” Corpul de Control în privința publicării datelor privind situația vaccinărilor de către Ministerul Sănătății, premierul Florin Cîțu a venit marți cu precizări. De această dată vorbește despre „un ipotetic control care s-ar putea face la Ministerul Sănătății”.





Într-o postare pe Facebook el precizează că susține transparentizarea informațiilor de către toate autoritățile statului, însă aceste date trebuie furnizate „corect, legal și cu avizele necesare”. El se referă la date privind categoria „personalului în activitate din cadrul instituțiilor din sistemul național de apărare națională, ordine publică, securitate națională și al autorității judecătorești, executorii judecătorești, interpreții și traducătorii autorizați de Ministerul Justiției, avocații înscriși în tabloul avocaților, membrii Uniunii Naționale a Notarilor Publici, precum și membrii din România în Parlamentul European”.







„Este normal să fac verificări în legatură cu sesizările pe care le primesc, indiferent de unde sunt. Informația cum că nu aș fi de acord cu publicarea numărului testelor din fiecare județ este incorectă. Reiterez: sunt de acord cu transparentizarea informațiilor de interes public, cu mențiunea că aceste date trebuie furnizate corect, legal și cu avizele necesare. Datele pentru care am primit sesizări sunt legate de vaccinare, iar poza de mai jos cred că este relevantă ( categoria mai sus mentionată: apărare, securitate națională etc. -n.r.). Vreau să mă asigur că nu au fost publicate date care să creeze probleme. In cazul în care voi hotărî demararea unui control, cum voi avea un răspuns îl voi face public”, a scris Cîțu pe Facebook.







Ce declara luni premierul:

„Am avut o discuţie cu şeful Corpului de control în această dimineaţă. Se autosesizează să vadă dacă au fost respectate toată legislaţia, avizele dacă au fost luate şi vom vedea. (...) Este vorba despre publicarea unor informaţii care ţin de mai multe instituţii şi atunci, natural, trebuia să existe avizul şi acelor instituţii”.