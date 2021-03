Mai mulți preoți, amendați după ce au fost surprinși într-un restaurant din Bârlad. Protopop: Am fost solicitați să sfințim sala mică din acest restaurant care are mobilă nouă

Mai mulți preoți, în frunte cu protopopul de Bârlad preotul Vasile Lăiu, au fost surprinși în seara de 8 Martie de polițiști într-un restaurant din Bârlad, în timp ce sfințeau o masă. Protopopul Lăiu se afla în salonul restaurantului împreună cu șase preoți, scrie vremeanouă.ro. Poliția a anunțat că a aplicat 10 amenzi.







Preoții ar fi fost solicitați de patronii localului pentru a sfinți noul mobilier, asta deși sunt interzise orice activități în interiorul restaurantelor în Bârlad, din cauza ratei crescute de Covid 19, de peste 3/1000 de locuitori.





„Am fost solicitați, că tot nu era activitate la restaurant, fiind închis, să sfințim sala mică, din acest restaurant, care are mobilă nouă. Și ne-am trezit cu poliția. Domnul Rotaru a făcut o slujbă de binecuvântare a sălii mici și am fost doar vreo șase persoane. Preasfințitul a avut programat ceva și nu a stat, nu era acolo când a venit poliția. Am fost legitimați, ne-au luat datele, probabil că urmează să fim amendați, ce să facem? Astea-s riscurile! Erau și polițiștii uimiți, că au fost informați de altceva .. că ar fi petrecere. Au fost au văzut… să își facă poliția treaba, ce să facem noi?” a spus protopopul Vasile Lăiu, pentru vremeanoua.ro.







“În cursul zilei de astăzi, 8 martie a.c., începând cu ora 20:10, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Bârlad sprijiniți de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vaslui, au sistat derularea unui eveniment privat, organizat într-un restaurant, amplasat pe strada Primăverii, din municipiul Bârlad, județul Vaslui, cu participarea unui număr de 9 persoane. Ca urmare a celor constatate, polițiștii și jandarmii care au descins la fața locului au aplicat față de administratorul localului dar și față de participanții identificați un număr de 10 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 6.500 lei, pentru încălcarea prevederilor Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19”, a precizat Bogdan Gheorghiță, purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui.