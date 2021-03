INTERVIU Cadouri dăruite din vină, practica amăgitoare ce perpetuează violența domestică/ o campanie Cheil | Centrade - Asociația ANAIS

Sursa foto: Asociația ANAISCheil | Centrade și Asociația ANAIS colaborează de peste 3 ani, într-un efort comun de creștere a gradului de conștientizare publică privind amploarea și gravitatea problemei violenței domestice din România, cu toate consecințele sale sociale pe termen mediu și lung. Deși există mai multe organizații non guvernamentale care se luptă pentru diminuarea acestui fenomen, per ansamblu în societatea noastră vorbim prea puțin și trecem cu vederea prea ușor abuzul fizic, psihologic sau verbal la care sunt supuse femeile. Este dificil să cuantifici amploarea acestui fenomen în România, având în vedere că de multe ori astfel de situații nu sunt raportate. Un studiu publicat de European Union Agency For Fundamental Rights în 2014 estima că o femeie din patru a fost agresată fizic sau sexual de partenerul său cel puțin o dată în viață, în România.Colaborarea dintre agenția Cheil | Centrade și Asociația ANAIS a început în 2019, iar prima noastră campanie a dat curaj femeilor să rupă tăcerea și să dea glas propriilor povești. Prin intermediul filmului Voci Netăcute am prezentat poveștile unor victime reale ale violenței domestice și am scos la lumină diferitele tipuri de abuzuri la care femeile pot fi expuse - psihologice, economice, sexuale și chiar tentative de omor.a fost cea de-a doua campanie lucrată împreună și a fost lansată în contextul distanțării sociale. Pandemia a înrăutățit și, în foarte multe cazuri, a escaladat violența domestică la cote inimaginabile. De aceea, am vrut să tragem un semnal de alarmă în acest sens și să îndemnăm oamenii să raporteze orice caz de abuz domestic la care sunt martori. De asemenea, am venit în sprijinul victimelor prin intermediul platformei http://www.izoleazaviolenta.ro , care centralizează informații utile și consultanță de la colaboratorii de specialitate ai asociației.Anul acesta, am vrut să abordam problema violenței domestic dintr-un unghi mai neașteptat, al agresorilor care reușesc de cele mai multe ori sa păstreze victima într-un cerc vicios, cerându-și spășit iertare. Și așa am început un dialog în jurul conceptului de „guilt gift” sau „cadou din vină” – o altă fațetă a lumii abuzului și a agresiunii fizice și mentale.Am observat că „ofrandele” de iertare care vin după un episod abuziv în relațiile toxice perpetuează un cerc al violenței, făcându-le pe victime să creadă ca agresorii își regretă fapta și, astfel, rămân în relație.Luna martie, cunoscută și ca „luna femeii”, este presărată cu ocazii în care victimele primesc astfel de daruri-clișeu de la partenerii lor. Jucăriile de pluș se numără printre ele. Când vezi un ursuleț de pluș, nu îl asociezi niciodată cu ceva negativ. Suntem obișnuiți de mici cu faptul că aceste jucării aduc zâmbete. De aceea, ne-am gândit să dăm viață acestor jucării prin intermediul unor spectacole de teatru de păpuși, creând astfel un context în care te aștepți să zâmbești, dar de fapt ești pus față în față cu realitatea crudă a victimelor violenței domestice.Așa a apărut. Folosind chiar jucăriile aduse de victimele ajutate de asociație, am creat un teatru de păpuși cu 8 mini-spectacole. Fiecare piesă prezintă monologul unui animal de pluș și ilustrează poveștile reale ale femeilor care le-au primit drept cadou, și, în același timp, explică publicului ce înseamnă conceptul de „cadou dăruit din vină”. Toate spectacolele sunt disponibile publicului pe daruitdinvina.ro și pot fi vizionate pe bază de donație.Toate campaniile Cheil | Centrade - Asociația ANAIS sunt realizate pro bono, cu sprijinul și dedicarea echipelor de creație și producție, a partenerilor externi și personalităților care aleg să își aducă reputația și propriile convingeri în sprijinul acestei cauze. Pentru mulți dintre noi, Teatrul Cadourilor Dăruite din Vină, campania pe care o lansăm astăzi, a însemnat un consum emoțional enorm dublat de recunoștință față de deschiderea cu care ne-au răspuns partenerii invitați să se implice.Suntem mai mult decât recunoscători celor 8 voci inconfundabile care au fost de acord să dea viață jucăriilor-erou din această campanie - Victor Rebengiuc, Medeea Marinescu, Sandu Gruia, Marius Săvescu, Izabela Neamțu, Dana Tapalagă, Radu Bânzaru și Gabi Bobeș. Dar și partenerilor de producție care au lucrat zile și nopți la rând, în condiții de pandemie, pentru realizarea acestor spectacole: echipa de design, animație și scenografie de la Les Ateliers Nomad (Alex, Cezar, Horia, Radu, Ana, Robert, Matei), păpușarii de la Lightwave Theatre Company (Petru, Cristina, Oana), fotograful Adi Bulboacă și dansatorii Răzvan Rotaru și Corina Platon de la Mike’s School of Dance.Implicarea lor pro bono este cu atât mai valoroasă cu cât provocările financiare care au venit odată cu pandemia sunt considerabile, atât pentru domeniul artistic și cultural, dar, mai ales, pentru familiile care se confruntă cu violența domestică. Avem încredere că altruismul și spiritul civic al partenerilor noștri vor inspira cât mai mulți oameni să contribuie cu o donație pentru activitatea Asociației ANAIS.Luna martie este acea perioada a anului în care femeile sunt sărbătorite și primesc de la cei dragi cadouri care arată apreciere și dragoste. Cu toate astea, pentru victimele violenței domestice, aceste evenimente aduc cadouri oferite din vină. Daruri oferite de agresori pentru a le convinge să nu părăsească relațiile toxice în care se află. Ne-am dorit să tragem un semnal de alarmă asupra acestui fenomen și am considerat că 8 martie este cel mai potrivit context pentru a lansa „Teatrul Cadourilor Dăruite din Vină”.Am dori să schimbăm modul în care este percepută semnificația zilelor de 1 și 8 martie. Majoritatea dintre noi leagă aceste zile de obiceiul de a oferi flori și cadouri femeilor, uitând de fapt adevarata semnificație a zilei de 8 martie, și anume aceea de a celebra realizările femeilor în plan social, dar și condițiile economice și politicile care le vizează. Ne dorim ca femeile să fie respectate în fiecare zi din an, iar atențiile și cadourile primite în astfel de momente să fie oferite din respect și iubire, nu să reprezinte doar un clișeu social.: De la începutul pandemiei, fenomenul agresiunilor familiale s-a intensificat deoarece persoanele predispuse la violență au petrecut mult mai mult timp împreună cu victimele lor, acasă, în izolare. Peste 55% dintre români trăiesc în spații supra-aglomerate, conform Eurostat, un factor ce a agravat și mai mult fenomenul. De asemenea, și UNICEF menționează că în condițiile izolării la domiciliu, limitării contactelor cu membrii rețelei sociale, efectuării muncii la domiciliu, închiderii școlilor, lipsei unor facilități de petrecere a timpului liber și insecurității financiare, s-a observat că relațiile familiale tind să devină din ce în ce mai încordate, accentuând vulnerabilitatea copiilor și femeilor și creșterea riscului de a fi expuși la fenomenul violenței domestice. Familiile aflate în astfel de situații au trăit adevărate povești de groază în ultimul an.În contextul restricțiilor impuse de pandemie, victimele violenței domestice au ajuns aproape peste noapte într-o situație fără precedent, în care erau private de libertatea de a ieși din casă. Platforma www.izoleazaviolenta.ro centralizează informații utile și consultanță de la colaboratorii de specialitate ai Asociației ANAIS. Astfel, oferim acces la informații privind servicii de intervenție, servicii medicale și sociale, sfaturi de natură juridică și sfaturi practice extrem de utile în contextul izolării obligatorii la domiciliu.Este important de subliniem că am gândit această platformă ca un instrument de informare pentru toată opinia publică, în speranța că tot mai mulți cetățeni vor alege să reacționeze dacă sunt martori la cazuri de violență domestică. Sunt situații în care un apel la 112 poate face diferența dintre salvarea sau moartea unei femei. Totodată, am vrut să facem un apel în plus și să rugăm autoritățile să intervină în continuare cu promptitudine ori de câte ori un act de violență domestică este semnalat la 112.Sursa foto: Asociația ANAISPrimul pas este să conștientizezi că te afli într-o relație toxică. În fiecare cuplu există momente cheie în care cu toții știm că putem redefini sau opri relația. Atunci când partenerul îți încalcă în mod flagrant cunoașterea de sine a propriilor valori și limite, este preferabil să își vadă fiecare de drumul său.În momentul în care integritatea fizică, morală, spirituală este afectată de comportamentul partenerului de viață, atunci cred că fiecare ar trebui să spună Stop, pentru a nu escalada la conflicte mult mai nocive. Atunci este momentul în care trebuie să se informeze în legătură cu ce soluții are, să își facă un plan, să consulte specialiștii, dacă este cazul.Discuția cu privire la acest aspect este amplă, motivele pentru care ele aleg să rămână sunt multiple și diferite de la caz la caz. De cele mai multe ori, ieșirea dintr-o relație abuzivă necesită o planificare și o pregătire amănunțită. Vorbim despre un întreg proces și nu despre un eveniment. Victimele violenței domestice au învățat să supraviețuiască cu agresorul lor, teama de necunoscut le leagă într-un mod vicios de această relație abuzivă. Victimele intuiesc că orice mișcare bruscă poate dezlănțui necunoscutul în ceea ce îl privește pe agresor. Pentru a-și salva viața lor și a copiilor lor, ele aleg să rămână și nu pot fi judecate pentru asta.: ANAIS este o asociație umanitară având ca principală misiune apărarea drepturilor celor care nu se pot apăra singuri: femei, copii, bătrâni și alte categorii defavorizate. Echipa noastră oferă consiliere psihologică, asistență juridică, sprijin material și moral, derulează acțiuni și politici publice dezvoltate în parteneriat cu autoritățile, precum și campanii de conștientizare și informare.Din dorința de a alinia România la standardele europene, fie că vorbim de educație, informare sau servicii sociale, ne-am alăturat ca membru activ rețelei europene WAVE – Women Against Violence Europe. Sprijinim astfel inițiativele și programele organizațiilor internaționale precum Vital Voices, Global Rights for Women, Avon Foundation, alături de care am colaborat pentru desfășurarea și implementarea unor acțiuni și proiecte la nivel local.Victimele violenței domestice care apelează la noi primesc în mod gratuit consiliere și îndrumare socială, consiliere juridică cu privire la drepturile acestora și în vederea obținerii unui ordin de protecție și consiliere psihologică (individuală și grup suport), asistență juridică pentru obținerea ordinului de protecție.În paralel, Asociația ANAIS participă activ la acțiuni și demersuri pentru schimbarea și îmbunătățirea legislației în domeniul violenței împotriva femeilor, pentru identificarea unor instrumente legislative adecvate nevoilor victimelor și soluții pentru ca acestea să trăiască o viața fără violență atât în mediul public, cât și în cel privat. https://www.asociatia-anais.ro/