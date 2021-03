Crimele de la Onești. Ministrul de Interne: Pe corpul uneia dintre victime erau urme de muniţie neletală. Din anchetă va rezulta exact poziţia de tragere

Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat joi că pe corpul uneia dintre victimele de la Oneşti erau urme de muniţie neletală, iar din anchetă se va stabili exact poziţia de tragere. El a făcut aceste declarații în contextul în care în spațiul public au apărut fotografii cu victimele, iar pe corpul unuia dintre muncitori se pot observa urme care seamănă cu cele lăsate de gloanțele de cauciuc.

Lucian Bode a fost întrebat joi, de jurnaliști, dacă poliţia a tras şi asupra celor doi muncitori, nu doar a agresorului.

”Vom vedea exact ce muniţie s-a utilizat, câte gloanţe, muniţie letală, au fost trase, câte cu muniţie neletală.

Aţi văzut şi m-aţi întrebat de acele urme de pe corpul uneia dintre victime. Erau urme de la muniţie neletală. S-au tras 2 cartuşe, fiecare cartuş are în compoziţie 15 bile de cauciuc. Din anchetă va rezulta exact poziţia de tragere, unde era agresorul, criminalul, unde era victima”, a declarat Lucian Bode.

Conform Antena 3, fratele uneia dintre victime - electricianul de 36 de ani - a fost primul care a susținut că fratele lui ar fi fost împușcat, dar nu poate dovedi acest lucru: ”Erau urme ca de la un pistol cu gloanțe de cauciuc. Imediat după ce am aflat că Silviu ar fi putut fi împușcat, la o jumătate de oră, am primit telefon de la servicii funerare, care mi-au spus că are COVID și că l-au sigilat”.

Conducerea Poliției Județene Bacău și a Poliției Onești a fost demisă și a fost sesizat Parchetul pentru neglijență în serviciu, a anunțat miercuri seară ministrul de Interne, Lucian Bode.

El a spus că adjunctul Poliției Județene Bacău, care se afla la comandă la momentul tragediei, a mers cu întârziere la fața locului, a minimizat evenimentul și nu au fost luate măsuri deși agresorul a amenințat de mai multe ori că va comite fapte de violență. Conducerii Poliției Onești i se impută că a ignorat trecutul agresorului, iar reclamațiile lui și amenințările anterioare ale acestuia nu au fost documentate corespunzător.







De asemenea, comunicarea cu autorul înainte de sosirea negociatorului a fost una defectuoasă, ceea ce a contribuit la sporirea stării de irascibilitate a agresorului, iar măsurile dispuse la fața locului au fost deficitare, a spus Bode.

Reamintim că doi muncitori în vârstă de 36 și 52 de ani care renovau un apartament în Onești au fost uciși luni de către fostul proprietar, în vârstă de 68 de ani, supărat că fusese evacuat. Bărbatul i-a ucis cu un cuțit. Crimele au avut loc după ce agresorul i-a sechestrat și legat pe cei doi, în balconul locuinței. Poliția a deschis focul pentru a intra în apartament, după ce negocierile dintre agresor și forțele de ordine au eșuat, la capătul a mai bine de șase ore. Agresorul a fost rănit, fiind spitalizat.