INTERVIU Paun Rohovei, însărcinatul cu afaceri al Ucrainei: Rusia a pregătit infrastructura militară din Crimeea pentru desfășurarea armelor nucleare / Obiectivul Moscovei - transformarea Crimeii într-un „portavion de nescufundat”

Numărul militarilor ai armatei rusești în peninsulă a crescut de la 12.500 la peste 32.500 de persoane

Rusia are în peninsula Crimeea 195 de tancuri, 410 vehicule de luptă blindate, 283 sisteme de artilerie, 100 avioane de luptă, 50 elicoptere, 68 de nave.

Rusia are amplasat armament nuclear în Ținutul Krasnodar din Federația Rusă, în vecinătatea peninsulei Crimeea

Rusia continuă eforturile pentru crearea unui coridor terestru „regiunea Rostov - Berdyansk - Mariupol” spre Crimeea pentru a asigura posibilitatea transferului de forțe militare

Finalizarea gazoductului Nord Stream 2 are consolida o putere ostilă

Securitatea energetică a UE va fi slăbită de Nord Stream 2 iar Gazprom va obține controlul asupra tuturor rutelor de furnizare

Kievul și partenerii săi internaționali lucrează pentru crearea unui nou format de coordonare ale eforturilor internaționale, cu obiectivul final de a elibera Crimeea de sub ocupația rusească

Pentru a reveni la ordinea internațională pașnică bazată pe reguli, a elibera Crimeea de sub ocupația ilegală și a asigura restaurarea integrității teritoriale a Ucrainei în cadrul frontierelor sale recunoscute la nivel internațional, sunt necesare acțiuni coerente și urgente ale comunității internaționale bazate pe o viziune de termen lung.







În plus, de costurile reduse pentru gaze naturale se bucură Germania, și aceasta pe termen scurt, nu și țările din Europa de Est, Italia etc.







Totodată, subliniază diplomatul ucrainean, Rusia „a pregătit infrastructura militară din peninsulă pentru desfășurarea armelor nucleare, inclusiv renovarea infrastructurii depozitelor de focoase nucleare din perioada sovietică” iar potențiali purtători de arme nucleare, precum nave de război, sisteme de rachete cu rază scurtă de acțiune și avioane de luptă, au fost deja dislocate acolo.Informația pe scurt:Citește mai jos interviul acordat de dl Paun Rohovei, însărcinatul cu afaceri a.i. al Ucrainei în România, pentru HotNews.roAnul acesta marcăm 7 ani de la anexarea ilegală a Crimeei de către Federația Rusă și de la începutul războiului împotriva Ucrainei. Totodată, marcăm și 7 ani de la subminarea securității în întreaga Europă care a provocat pierderi umane imense poporului meu – popor care a făcut alegerea modelului de civilizație occidental și a valorilor europene.Acțiunile Rusiei depășesc Ucraina și Crimeea având în vederea structura, filosofia și politica securității din Europa însăși. Acesta este motivul pentru care țările din regiunea noastră sunt acum nesigure sau mai puțin sigure. Agresiunea militară împotriva Ucrainei și anexarea ilegală a Republicii Autonome Crimeea sunt sursa și spiritul amenințărilor la adresa ordinii internaționale pașnice bazate pe reguli și principii fundamentale de respectare a suveranității, inviolabilitate a frontierelor, interzicere a utilizării forței și a amenințării cu forța și integritatea teritorială a statelor.În acest sens, Kievul și partenerii săi internaționali lucrează asupra creării unui nou format de coordonare ale eforturilor internaționale, cu obiectivul final de a elibera Crimeea de sub ocupația rusească și de a restabili forța dreptului internațional.Rusia a creat un grup puternic de trupe în Crimeea ilegal ocupată, care include componente terestre, aeriene și maritime. Numărul militarilor ai armatei rusești în peninsulă a fost sporit semnificativ, de la 12.500 la peste 32.500 de persoane. Au fost desfășurate noi tipuri de arme, echipamente militare, care nu existau la momentul ocupației acolo și nu existau nici în perioada sovietică. În primul rând, aș vrea să menționez cu privire la transportatorii de rachete de croazieră de tipul ”Kaliber”, a căror rază de acțiune este de 1.500 km. Vorbim despre sisteme de rachete de coastă, acum există 12 lansatoare, care, de asemenea, nu existau înainte de ocuparea Crimeei.Conform informațiilor disponibile, activele militare rusești în Crimeea constituie 195 de tancuri, 410 vehicule de luptă blindate, 283 sisteme de artilerie, 100 avioane de luptă, 50 elicoptere, 68 de nave.Armele nucleare, în special armele nucleare tactice, reprezintă un subiect separat care este abordat și monitorizat nu numai de Ucraina, dar și de partenerii noștri. Armament nuclear este amplasat în Ținutul Krasnodar regiunea Rostov din Federația Rusă în vecinătate cu Crimeea ocupată ilegal. Totodată, Federația Rusă a pregătit infrastructura militară din peninsulă pentru desfășurarea armelor nucleare, inclusiv renovarea infrastructurii depozitelor de focoase nucleare din perioada sovietică. Potențiali purtători de arme nucleare, precum nave de război, sisteme de rachete cu rază scurtă de acțiune și avioane de luptă, au fost deja dislocate acolo.Militarizarea Crimeei este un factor care schimbă echilibrul militar și politic nu doar în zona Mării Negre, dar și în Balcani, Orientul Mijlociu și întreaga Mediterană.În 2008, flota Mării Negre a Flotei Maritime Militare Ruse a fost utilizată eficient în războiul împotriva Georgiei. În prezent, flota Mării Negre este utilizată activ pentru a asigura intervențiile militare ale Federației Ruse în Siria și, în general, prezența Rusiei în Mediterană.Din 2014 Rusia continuă eforturile pentru crearea unui coridor terestru „regiunea Rostov - Berdyansk - Mariupol” spre Crimeea pentru a asigura posibilitatea transferului de forțe militare și consolidarea componentei militare în peninsulă.Observăm transformarea Crimeii într-un „portavion de nescufundat” și crearea unui sistem de limitare a acțiunilor NATO în zonă.Toate acestea elemente indică posibilitatea pregătirii pentru acțiuni la scară mai mare împotriva statelor din regiunea noastră, în special împotriva celor care nu sunt membri cu drepturi depline NATO.Pentru prima dată, Ucraina și-a exprimat dorința de a se integra în sistemul energetic european în 2006. În același an, Transelectrica, în conformitate cu reglementările actuale, a depus o solicitare formală de extindere a zonei sincrone prin conectarea sistemelor energetice unificate din Ucraina și a sistemelor energetice din Republica Moldova.De asemenea, în 2006, UCTE (în prezent ENTSO-E) a acceptat solicitarea și a lansat un studiu de fezabilitate pentru integrarea sincronă a sistemelor de energie ucrainene și ale Republicii Moldova cu sistemul energetic european continental ENTSO-E.Se așteaptă ca toate măsurile tehnice majore pentru integrarea sistemului energetic unificat al Ucrainei în rețeaua energetică a Europei continentale ENTSO-E să fie puse în aplicare până în 2023.Operatorul ucrainean Ukrenergo și operatorul român Transelectrica au o cooperare fructuoasă și de lungă durată, care contribuie la securitatea asigurării cu energie electrică a consumatorilor ucraineni și români prin schimburi între sistemele noastre energetice.Poziția Ucrainei cu privire la gazoductul Nord Stream 2 este următoarea. Acesta este un proiect nejustificat din punct de vedere economic, conceput din punct de vedere geostrategic și reprezintă o amenințare la adresa păcii și securității regionale.Justificările comerciale pentru Nord Stream 2 nu mai rezistă. Capacitatea actuală de tranzit (270 bcm/an) depășește propriile previziuni ale Gazpromului pentru perioada 2020-230 (200 bcm-an).Chiar dacă unele dintre argumentele în sprijinul Nord Stream 2 au avut sens în 2014, când acest proiect a fost discutat pentru prima dată, acestea nu mai sunt valabile în prezent, având în vedere prioritățile UE de decarbonizare. În Ucraina, noi înțelegem că gazele naturale au de jucat un rol important în calitate de combustibil de tranziție și vor avea un rol esențial pe termen scurt și mediu, atunci când este vorba de eliminarea treptată a cărbunelui. În prezent deja există o capacitate de rezervă în sistemul de tranzit Est-Vest. În cazul în care Nord Stream 2 va fi implementat, Germania și Europa vor fi blocate într-o altă infrastructură cu o economie bazată pe carbon pentru următoarele decenii.Nord Stream 2 subminează concurența. Și acesta este unul dintre motivele pentru care Parlamentul European a solicitat anularea proiectului. Gazprom joacă deja un rol sporit în Europa, având în vedere cantitatea de gaze naturale pe care o furnizează, iar dacă Nord Stream 2 va fi construit, va avea și controlul direct asupra căilor de acces, ceea ce se opune direct reglementărilor UE.Pacea și securitatea regională depind de tranzitul continuu prin Ucraina. Gazoductul Ucrainei nu este un simplu gazoduct, acesta este o barieră de securitate în calea escaladării agresiunii rusești.În prezent, Ucraina nu achiziționează gaze naturale din Rusia. Producția noastră de gaze naturale nu acoperă cererea internă, astfel Ucraina fiind un importator net de gaze. Mecanismul actual de import (virtual reverse) permite economii semnificative de costuri și reducerea emisiilor de carbon inutile datorate tranzitului în ambele direcții. În cazul în care tranzitul gazelor rusești prin teritoriului Ucrainei se va diminua, aceasta va face imposibil reversul și astfel poziția Ucrainei în sensul securității energetice va fi slăbită.Securitatea energetică a UE, de asemenea, va fi slăbită de Nord Stream 2, iar o companie va obține controlul asupra tuturor rutelor de furnizare. În plus, infrastructura submarină este mai puțin fiabilă în comparație cu gazoductul ucrainean.Legat de consecințele geostrategice, permiterea finalizării și punerii în aplicare a gazoductului Nord Stream 2 va consolida o putere ostilă, având în vedere regimul actual de la Kremlin.Totodată, stoparea acestui proiect va duce la consolidarea unității în Uniunea Europeană. În acest sens, Germania are o oportunitate de a demonstra capacitatea de lider și angajamentul față de principiile fundamentale europene, plasând acestea mai presus de interesele naționale economice de termen scurt.De asemenea, din punct de vedere geostrategic, considerăm stoparea acestui proiect o oportunitate de a consolida Alianța Transatlantică și de a crea un cadru pozitiv pentru relațiile cu noua administrație de la Washington.Într-adevăr, la începutul anului curent a fost lansat site-ul oficial UKRAINE.UA. Prin intermediul acestei platforme digitale moderne, deschidem lumii o Ucraină creativă și inspiratoare. Aici fiecare își poate face prima impresie despre țara noastră și poate lua o decizie de a veni aici pentru a studia, investi sau călători.Ucraina are o istorie unică, o cultură bogată și un peisaj divers. Cu siguranță vă va depăși așteptările. În acest sens, mă tem să supăr pe cineva din Ucraina limitându-mă doar la trei locuri.Dar totuși, dacă insistați, aș evidenția capitala Kiev – un oraș modern cu remarcabila Catedrală Sfânta Sofia din secolul XI și multe alte monumente istorice de mare valoare. Lvov este renumit pentru străzile sale frumoase înguste, biserici magnifice, muzee fascinante și o atmosferă fermecătoare. Odesa, cu una dintre cele mai frumoase clădiri de teatru din Europa - Teatrul de Opera și Balet din Odesa, construit în secolul al XIX-lea de studioul de arhitectură austriac Fellner & Helmer este o altă destinație care merită de a fi explorată de către un turist român.