Cum putem încuraja comunitatea să cumpere de la afacerile locale? #Localnicii, o campanie Kané Group cu sprijinul CEC Bank

Articol susținut de Kané Group si CEC Bank

: Obiectivul principal al inițiativei Localnicii este să identificăm produse locale create de antreprenori apăruți în ultimii ani, care au la bază ingrediente de foarte bună calitate, produse ce sunt bine gândite și din punct de vedere al identității de brand și packaging, dar și al filozofiei de business. Credem mult în antreprenorii care sunt responsabili și care au grijă de comunitatea din care fac parte și, tocmai din acest motiv, căutăm să îi cunoaștem cât mai bine pe cei pe care-i alegem sa facă parte din proiect.La CEC Bank, lucrăm în prezent cu peste 120.000 de clienți persoane juridice, iar marea majoritatea sunt afaceri locale, IMM-uri. Cred că este mai puțin relevant domeniul: că este în agricultură, că este producător de dulcețuri sau un restaurant. Ce căutăm și la ce ne uităm este să fie un business sustenabil și să aibă o planificare corectă. Noi oferim soluții chiar și pentru startup-uri, putem să găsim variante în zona de fonduri europene și cofinanțare.Între proiectul #Localnicii și strategia CEC Bank există sinergii importante. CEC Bank este una dintre puținele bănci cu capital autohton, iar strategia noastră este să devenim banca de casă a antreprenorilor locali și din acest motiv am fost atrași de proiectul #Localnicii. Există foarte multe business-uri de succes dezvoltate de antreprenori locali – multe dintre ele în domeniul HoReCa, un domeniu puternic afectat din cauza pandemiei. Suntem printre singurele bănci care ne- am asumat un sprijin susținut pentru acest sector și continuăm să o facem, acum și prin intermediul proiectului #Localnicii. Trebuie să recunosc că unul dintre lucrurile care m-au impresionat în perioada pandemiei este mobilizarea mediului de afaceri și eforturile pe care le-au făcut pentru a- și ține business-urile în viață. Sectoare întregi – cum este cel al restaurantelor - au avut activitatea închisă sau redusă drastic. Și nu am văzut manageri și antreprenori care să vină și să lase cheile pe masă, toți fac eforturi pentru a-și menține business-urile în viață.M-a impresionat fondatorul Zăganu, care a renunțat la cariera în corporație pentru a se apuca de ceva inedit: bere artizanală și a reușit să construiască un brand cunoscut și iubit. Am apreciat de asemenea vinurile de la Domeniul Bogdan și pe Răzvan Rusu, fondatorul Prăvaliei Idicel care a reușit să ducă produsele tradiționale la un alt nivel.Personal sunt fanul produselor care se fabrică în micro loturi, acele produse unde creatorul este încă foarte implicat și asta se simte imediat. Evident că fiecare antreprenor are ceva special dar în topul meu personal intră Dulcețurile Naramza, Miros de Miere (lumânări din ceară de albine) și Măr de Bran (suc de mere foarte gustos).Răzvan Crișan, Co-fondator Kané Group: În primele 2 luni de când a început proiectul, am reușit să vindem peste 10.000 produse de la producători locali și asta ne-a bucurat foarte mult căci este clar că pe măsură ce proiectul nostru va evolua vor crește și vânzările generate. Mai mult, serialul nostru Localnicii a generat aproape 150.000 views până acum, ceea ce ne reconfirmă faptul că există un interes foarte mare pentru acest segment de piață.Obiectivul nostru este să continuăm să poziționăm produsele locale ca ceva de foarte bună calitate, o opțiune ideală pentru un cadou sofisticat. Vrem să facem din Cutia cu Localnicii un produs premium care să devină optiunea numărul 1 atunci când te gândești ce cadou să faci. În jurul acestei cutii planul nostru este să dezvoltăm o întreagă infrastructură prin care să generăm vânzări pentru producători locali de calitate superioară.Am intrat în proiectul #Localnicii pe termen lung pentru că ne dorim să susținem economia locală și producătorii locali. Împreună cu echipa Kané avem planuri ambițioase pentru acest an, inclusiv în atragerea și susținerea unor producători locali aflați la început de drum. Dar, mai multe detalii nu voi da din casă în acest moment. Cert este că ne dorim ca acest proiect să crească și, odată cu el, și producătorii și antreprenorii locali. În același timp ne uităm și cum le putem face viața mai ușoară antreprenorilor și IMM- urilor în ceea ce privește accesarea serviciilor bancare. Urmează să lansăm în acest an produse pentru anreprenori și IMM-uri care pot fi accesate 100% online, de oriunde și fără niciun drum la bancă.Este de departe, cea mai mare criză cu care s-a confruntat industria oapitalității și lipsa predictibilităţii în contextul pandemic nu a făcut decât să împingă pe marginea prăpastiei antreprenorii care aveau responsabilităţi majore faţă de angajaţi, contracte în derulare sau investiţii. Acest sector este o sursă de inspirație pentru noi toți. Pentru că a rezistat, pentru că s-a adaptat și s- a reinventat, pentru curaj și pentru ambiție.Ospitalitatea ca domeniu, deși a suferit foarte mult, nu va dispărea de pe fața pământului. E clar că, odată cu diminuarea consecințelor și efectelor negative ale pandemiei, oamenii își vor dori mai mult ca niciodată să interacționeze și să iasă în locuri care le sunt dragi. 