Fetiţa opărită cu ciorbă pe o suprafață mare a corpului, în continuare în stare gravă

Starea de sănătate a fetiţei care a fost opărită cu ciorbă sâmbătă seara este în continuare "gravă", însă după ce a fost adusă la Iaşi, în urma evaluării, s-a constatat că fetiţa a suferit arsuri pe 40% din corp, nu de 80 - 90% cât au estimat iniţial medicii.

Purtătorul de cuvânt al Spitalului de Pediatrie "Sfânta Maria" din Iaşi, Lavinia Ionescu, a declarat că este posibilă o nouă amânare a transferului la Bucureşti al fetiţei de un an şi nouă luni care a fost adusă sâmbătă seara de la Huşi, după ce s-a opărit cu ciorbă şi a suferit arsuri grave pe o mare suprafaţă din corp, potrivit Agerpres.

Micuţa este în îngrijirea echipei de la Secţia de Chirurgie Plastică şi Reparatorie, coordonată de dr. Sidonia Susanu.

"A fost preluată de la echipajul SMURD, intubată, ventilată mecanic, dar stabilă hemodinamic. (...) După reechilibrare, s-a intrat de urgenţă pentru toaletarea chirurgicală şi estimarea suprafeţei arse, care este de 40%. În general, există o supraestimare deoarece copiii de cele mai multe ori sunt agitaţi, au dureri, caz în care nu se poate face o evaluare foarte exactă. (...) Este în Terapie intensivă, într-un echilibru extrem de fragil. Tratamentul pentru care s-a optat aseară a fost maximal. Copilul este pansat cu un pansament special, cu presiune negativă. Practic copilul este inclus într-un vid pentru a putea minimaliza riscul de contaminare şi de a favoriza această vindecare a arsurii", a declarat, duminică, Lavinia Ionescu.

Ea a spus că încă nu se ştie când va fi transferată fetiţa la Spitalul "Grigore Alexandrescu" din Bucureşti.

"S-a vehiculat aseară posibilitatea de transfer la Bucureşti. Astăzi, factorii decizionali, împreună cu medicul curant, vor lua cea mai bună hotărâre pentru copil. (...) Spitalul de Copii din Iaşi reprezintă cea mai mare unitate medicală cu destinaţie pediatrică din toată regiunea. Cazuri de mari arşi au mai fost tratate la Spitalul de Copii, când celelalte centre erau suprasolicitate. Acesta cred că e cel mai mediatizat caz. Avem capacitatea în acest moment de a trata copilul, cel puţin în acest moment, până la luarea unei decizii, dar aceste pansamente instituite ar trebui să rămână 72 de ore. În momentul transportului, pe lângă instabilitatea hemodinamică şi respiratorie care se creează, vă repet, este un copil fragil, acest pansament cu presiune negativă trebuie scos, deci copilul nevidat. Există riscul de infectare în timpul transportului. Ideal este să stea copilul 72 de ore cu acest pansament, să se facă o reevaluare secundară şi în funcţie de starea copilului să decidem", a explicat purtătorul de cuvânt al Spitalului de Pediatrie din Iaşi.

Dr. Ionescu a precizat că vor fi necesare mai multe intervenţii de chirurgie şi de reconstrucţie.

Şi băiatul de aceeaşi vârstă, care s-a opărit împreună cu fetiţa, a fost transferat la Iaşi. El a suferit arsuri pe 6% din suprafaţa corporală, localizate la nivelul membrelor.

Fetiţa ar fi trebuit să fie transferată de sâmbătă seara la Spitalul "Grigore Alexandrescu" din Bucureşti, dar, pentru că iniţial s-a anunţat că nu sunt locuri, ea a fost adusă de la Huşi la Iaşi. Ulterior, s-a primit acceptul spitalului din Bucureşti, dar, din cauza condiţiilor meteo nefavorabile, nu s-a mai putut face transferul cu elicopterul SMURD şi a fost solicitat un avion.

"Iniţial am înţeles că negaţia a fost dată din cauza indisponibilităţii locurilor. Ulterior, această problemă s-a remediat. S-a cerut avizul pentru un transport cu avion militar, dar copilul era deja în sala de operaţie. Am stabilit împreună cu coordonarea să amânăm până dimineaţă această decizie. În acest moment, directorul medical, cu dr. Susanu, evaluăm cazul, aşteptăm şi datele paraclinice pentru a transfera copilul. Întotdeauna transferul unui copil este opţiunea medicului curant. Am încredere în decizia dr Susanu", a spus purtătorul de cuvânt al Spitalului de Pediatrie din Iaşi.