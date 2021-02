Explozie la un imobil din Timișoara. Un bărbat a rămas blocat sub dărâmături

O explozie s-a produs, joi, la un imobil din Timișoara. Un bărbat a rămas blocat sub dărâmături. ISU Timiș anunță că a intervenit pentru salvarea unui bărbat blocat sub dărâmături, pe strada Zăvoi din Timișoara, potrivit Mediafax.Pompierii au constatat că s-a produs o explozie la un imobil aflat într-o curte comună, iar un bărbat a rămas blocat sub dărâmături. Salvatorii au scos victima și au predat-o conștientă unui echipaj medical SAJ sosit la fața locului.„18 pompieri au intervenit de urgență cu 2 autospeciale de stingere cu modul de descarcerare, 2 autospeciale de descarcerare, un container de căutare-salvare și un echipaj SMURD. Din primele informații, e vorba doar despre o victimă - persoana blocată sub dărâmături. Echipajele fac cercetări la fața locului pentru a stabili cauza producerii exploziei și pentru a asigura zona”, transmite ISU Timiș.Până la finalizarea intervenției, din clădirile vecine au fost evacuate 8 persoane. Acestea nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. „La fața locului s-a deplasat și echipajul CBRN pentru a efectua măsurători. De asemenea, a fost solicitată și o echipă de inspectori din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții Timiș”, conform ISU Timiș.