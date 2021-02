Bilanț DNA 2020: 105 dosare pentru infracțiuni în legătură cu pandemia COVID-19 / Bologa: Aşa cum arată proiectul de buget, nu ne putem desfăşura activitatea în bune condiţii

Mai multe dosare trimise în judecată (306 dosare, adică o creștere cu 30% față de anul precedent) și mai mulți inculpați trimiși în judecată.

Stelian Ion: DNA are toată susținerea mea







Ministrul Justiției, Stelian Ion, a afirmat că DNA are toată susţinerea sa. „Vrem să punem capăt definitiv perioadei în care DNA şi procurorii anticorupţie au fost ţinte permanente ale celor care au vrut slăbirea justiţiei”, a spus ministrul, potrivit unui comunicat al ministerului.



În opinia sa, împotrivirea unora faţă de desfiinţarea Secției speciale pentru investigarea magistraților este „dovada că încă mai sunt încercări de slăbire a DNA”.



„Chiar şi astăzi, unii încă mai visează la blocarea anticorupţiei şi la compromiterea procurorilor. Sunt partenerul DNA în apărarea independenţei procurorilor şi susţin eforturile instituţionale de combatere a infracţiunilor de corupţie şi a celor asimilate corupţiei”, a adăugat Stelian Ion.





„Din dosare rămase în lucru se arată câteva dosare cu perspectivă de trimitere în judecată şi cu prejudicii importante pentru instituţiile statului", a afirmat șeful DNA, Crin Bologa, într-o conferință de presă.Principalele date din raportul DNA:Anul trecut a marcat și o reducere a numărului de inculpați achitați prin hotărâri definitive dispuse de instanțele de judecată (151, cu 42% mai puțin față de anul precedent).Aproape o treime dintre cauzele DNA au fost soluționate în termen de 1 an de la sesizare. În plus, numărul dosarelor rămase nesoluționate a scăzut la 3.232 față de 3.416 în anul precedent. Fiecare procuror are de soluționat în medie 60 de dosare.În actele de trimitere în judecată s-a reținut un prejudiciu total de 165,3 milioane euro (comparativ cu 156,4 milioane euro în anul anterior) iar valoarea măsurilor asigurătorii a fost de 137,5 milioane euro (comparativ cu 224 milioane euro în anul 2019).Crin Bologa, a afirmat că, aşa cum arată proiectul de buget pe anul 2021, Direcţia Naţională Anticorupţie nu-şi poate desfăşura activitatea "în bune condiţii", potrivit Agerpres."Referitor la buget, noi am cerut o sumă care să ne permită desfăşurarea în bune condiţii a activităţii. Am cerut pentru serviciul tehnic, pentru dezvoltarea acestuia, atât uman cât şi tehnic, cred că am cerut vreo 30 de milioane de lei şi am primit 6. Deci, ne vom putea desfăşura activitatea probabil până la o rectificare", a afirmat Crin Bologa în cadrul conferinţei în care a prezentat raportul de activitate pe anul trecut.El a adăugat că activitatea DNA nu se poate desfăşura "în bune condiţii" cu sumele alocate.