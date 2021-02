[P] Sfaturi pentru a alege un prosecco bun

Prosecco este un vin spumant care poate fi produs doar într-un colț montan din nord-estul Italiei. Superiore Prosecco, de exemplu, provine dintr-o zonă foarte mică din cea mai istorică parte a regiunii, care este un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO. Principalul strugure folosit pentru a face prosecco se numește Glera.Modul în care socializăm și sărbătorim s-a schimbat semnificativ în ultimii 10 ani, ceea ce înseamnă că acum optăm pentru momente mai informale și casual pentru a ne conecta cu oamenii în moduri plăcute și pline de semnificație. Prosecco se încadrează într-adevăr în această schimbare de comportament, datorită ușurinței și aromei sale delicate.Un prosecco bun înseamnă o răcorire veselă. Ar trebui să fie ușor aromat, cu bule delicate. Această fructuozitate provine din modul în care prosecco își obține bulele, care se numește metoda Charmat-Martinotti.Prosecco este menit să fie un vin elegant și spumos. Deci, orice are o culoare și o aromă plictisitoare, care se aplatizează foarte repede, probabil nu este de o calitate excelentă. Alte lucruri la care trebuie să fii atent sunt prosecco care sunt prea dulci sau apoase.Prețurile prosecco variază foarte mult. Există o diferență uriașă între cel mai înalt clasificat prosecco din podgoriile specifice, în comparație cu nivelul de preț de intrare, disponibil la scară largă.Pentru un prosecco de bună calitate, care are o clasificare DOC, ai putea plăti în jur de 70-100 de lei. Cea mai înaltă calitate a prosecco, care are o clasificare DOCG, are aceleași acreditări de calitate ca și alte vinuri spumante premium și ar costa între 100 și 200 de lei.De fapt, da! Prosecco a devenit o categorie atât de mare încât acum calitatea este determinată de preț. Este cu siguranță una dintre categoriile de vin unde, dacă plătești ceva mai mult, vei primi un produs de calitate mai bună, deoarece există o diferență masivă între prosecco ieftin și prosecco bun.Prosecco este un stil care se concentrează pe fructe și prospețime, deci este cu adevărat delicios și gata de băut imediat ce este lansat. Prosecco superioare de calitate mai bună pot fi în continuare foarte bune chiar și când sticlele au un an sau doi vechime, mai ales dacă preferi aromele mai rotunjite.