Fostul europarlamentar Marian Zlotea, fugit din România după ce a fost condamnat la 8 ani și jumătate de închisoare, s-a predat în Italia

Marian Zlotea, fost europarlamentar PDL și fost presedinte al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, fugit din țară, după ce a fost condamnat definitiv, pe 13 ianuarie, de Curtea de Apel Bucureşti la 8 ani şi jumătate de închisoare pentru corupție, s-a predat autorităților din Italia.

„La SIC se afla in lucru mandatul de executare a pedepsei închisorii emis de Tribunalul Bucuresti, impotriva numitului Zlotea Marian, fost europarlamentar și fost sef al ANSVSA, condamnat la 8 ani și 6 luni închisoare pentru savarsirea infracțiunilor de trafic de influența in forma continuata și instigare la luare de mita in forma continuata. In urma cercetărilor efectuate s-a stabilit ca cel in cauza a părăsit teritoriul țării in ianuarie 2021, anterior emiterii mandatului, fiind dispusă urmărirea internaționala. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucuresti, au continuat activitățile investigativ operative stabilind faptul se afla in IT, Bologna. In urma colaborării dintre cele doua state IT/RO a fost identificată adresa unde se ascundea persoana urmărită, reușindu-se depistarea sa in data de 23.02.2021”, au transmis autoritățile marți seara, relatează Realitatea.NET.