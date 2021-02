Cod galben de ceață în 24 de județe

Atenţionări nowcasting valabile până la ora 10.00 vizează județele Olt, Gorj, Dolj, Mehedinţi, Bacău, Botoşani, Galaţi, Neamţ, Vrancea, Iaşi, Vaslui, Brăila și Buzău, unde se anunță ceață care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m, ce va favoriza, în funcție și de condițiile locale, formarea ghețușului sau burniță.O altă atenționare, în vigoare până la ora 11:00, vizează județele Constanța, Tulcea, Alba, Braşov, Mureş, localități din Harghita și județul Sibiu. Până la ora 8:00 sunt sub atenționare Cod galben de ceață mai multe localități din Cluj și Bistriţa-Năsăud, respectiv întreg județele Ialomiţa și Călăraşi.​