Moldovean, culegător de crabi în Marea Barents: Anul trecut, din cauza pandemiei în loc de 4-5 săptămâni am stat 7 luni pe mare / În martie 2020 au fost -40 de grade. Normalul e de -20 sau -30 de grade

Îl cheamă Renat și e din Chișinău. Acum culege crabi în Norvegia, în Marea Barents. După ce a terminat liceul a avut de ales: să meargă la facultate sau să muncească. ”M-am uitat la toți cunoscuții pe care îi aveam și mi-am dat seama că învățământul superior nu te face bogat. Munca însă aduce bani”, mărturisește el sincer într-o discuție cu HotNews.ro. Așa că a început să-și caute un loc de muncă. Pentru un moldovean, cele mai bune opțiuni de a munci sunt în Germania sau în Anglia, spune Renat. Dar Renat a ajuns în Norvegia.





Prieteni de-ai mei s-au dus fie în Germania, fie în Anglia, unde lucrau fie pe șantier, în depozite, șoferi sau ca delivery boy. Câștigă câteva mii de euro pe lună. Dar, după ce plătesc chiria și restul facturilor nu rămân cu mulți bani în mână, spune Renat.







Un prieten de-al meu a început să lucreze de la 18 ani la cules de crabi pe un pescador rusesc în Marea Barents. În jumătate de an a câștigat peste 30.000 de euro. De la el am aflat de acest job și m-am interesat cum mă pot angaja și eu acolo. Mâncarea la bord este gratuită, cazarea este gratuită și nici nu ai unde să cheltui bani.







Nava operează 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână. Există două echipaje; când membrii unuia dorm, ceilalți lucrează. Ne schimbăm la fiecare 8 ore. Ca să lucrezi pe mare aici trebuie să urmezi un curs de 5 zile care se cheamă „Training de bază în materie de siguranță”, în urma căruia primești un certificat valabil 5 ani. În plus, trebuie să treci un examen medical pe care îl faci din 2 în 2 ani. Pe prima navă pe care lucrezi ești plătit mai prost dar apoi salariul crește odată cu experiența. Știu mulți români care lucrează pe nave sau la ferme piscicole în Norvegia.





O călătorie pe mare durează de regulă 4-5 săptămâni. În 2020, din cauza COVID-19, am petrecut însă 7 luni pe apă. De obicei, echipa se schimbă după 4-5 săptămâni și ești lăsat să mergi acasă pentru restul anului. În iulie, august și septembrie nu se lucrează, fiind sezon închis pentru recoltarea crabilor.



Sunt căsătorit, soția este din Bulgaria. E greu când ești departe de familie. Dar, de fiecare dată când ne întâlnim după o perioadă lungă, e ca și cum ne-am vedea pentru prima oară. Nu ai timp să te plictisești unul cu celălalt.Sezonul de pescuit al crabului în Norvegia durează 9 luni pe an. Munca este destul de periculoasă și uneori au loc accidente, așa că oamenii trebuie înlocuiți și prin urmare muncim mai mult. Dacă vrei să faci bani rapid și ești suficient de rezistent, după ce termini pe o barcă te urci pe alta și renunți să mai mergi acasă. Depinde ce vrei. Nave sunt multe și mai toate caută oameni.Cel mai greu este iarna. Marea Barents este o mare rece și face parte din Oceanul Arctic. Noaptea la cercul polar durează jumătate de an. Practic, de la jumătatea toamnei până la mijlocul primăverii în Marea Barents e noapte. Ca să nu mai spun de frig. De exemplu, în martie 2020 au fost de -40 grade. Nu sunt tot timpul -40, e drept. Dar temperatura ”normală” e de -20-30 grade. Marea Barents nu este o mare foarte calmă, așa că la orice furtună nava este acoperită de gheață. Și atunci ieșim să spargem gheața, că altfel e jale. Nu știu dacă știți, dar acum o lună o navă s-a scufundat în Marea Barents, iar 17 persoane au murit tocmai pentru că gheața nu a fost ruptă la timp. Era nava „ONEGA”Plata este suficient de bună. Există mai multe opțiuni privind modul în care să-ți încasezi banii. Fie un salariu fix , indiferent de captura de crabi, fie procent din captură, fie o combinație între cele două. Dacă optezi pentru prima variantă (și cea mai mică), iei cam 35-40.000 de lei pe lună. Dacă optezi doar pentru procent din captură, riști. Poți lua mai mult în cazul unor capturi mari, dar poți lua și mai puțin. În general, fiecare își alege cum vrea modul în care să fie plătit. Dacă echipa este bună și căpitanul are experiență, poți risca să mergi pe procent din captură. Dacă însă în rândul echipajului sunt mulți nou-intrați se va munci mai lent așa că de preferat salariul fix.Viața în Norvegia este scumpă, am locuit acolo doar 6 luni, am închiriat o casă în nord într-un sat norvegian. Chiria costă circa 2500 lei pe lună, iar mâncarea și celelalte utilități îți mai iau cam 2500 de lei. Satul avea 3000 de locuitori și era foarte plictisitor. Am locuit în Chișinău, în Moscova, iar acum locuiesc în Africa de Sud la Johannesburg.În Moldova locuiesc români, ruși, ucraineni, evrei, bulgari, găgăuzi, armeni, georgieni etc. În Norvegia locuiesc doar norvegieni. Este interesant faptul că în Moldova oamenii se plâng de guvern, de cât de greu le ,ș.a.m.d Veți râde, dar și în Norvegia oamenii se plâng fix de aceleași probleme ca la noi, în Moldova. Acum locuiesc în Africa de Sud și constat că este la fel și aici: oamenii se plâng de exact aceleași lucruri. Este foarte interesant. Oamenii de pe planetă sunt parcă la fel peste tot și au întotdeauna aceleași probleme.În timpul liber citesc sau fac sport ca să mă mențin în formă pentru munca de pe navă. Călătoresc cu soția mea în diferite țări, căutând un loc în care ne-ar plăcea să locuim când mă voi retrage, mai spune Renat.