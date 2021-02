Arafat: Acum 3 ani în patru judeţe pompierii nu aveau nicio autoscară, iar multe aveau autoscări din anii '70 şi '80

După tragedia de la Constanța a ieșit la iveală că în toată țara există doar 110 autoscări cu care pompierii pot interveni pentru salvarea la înălțime. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, susține că până în 2017, când au fost făcute achiziții din bani europeni, erau 4 județe în care nu exista nicio autoscară, în timp ce în multe erau dispozitive vechi din anii '70 şi '80.

"Dacă luăm situaţia de acum trei ani eram cu patru judeţe fără nicio autoscară, eram cu vreo 12-14 autoscări cumpărate după anul 2010 şi restul erau autoscări care erau din anii '70 şi '80.

După ce s-au alocat fondurile prin programul POIM, după ce ne-a alocat Guvernul în 2017 cele 600 şi ceva de milioane de euro, unul din programe era dotarea cu autoscări", a declarat, joi, Raed Arafat.

Potrivit acestuia, din 2017 și până acum au intrat în dotarea inspectoratelor peste 80 de autoscări noi. El a spus că nu mai există judeţe fără autoscări, ci doar localităţi fără astfel de dispozitive, iar unele mai au încă funcționale autoscările vechi.

Șeful DSU a susținut că este în curs achiziția pentru 18 platforme de salvare de la înălţime, precizând că prețul unei autoscări variază între 400 şi 600.000 de euro, în funcţie de capabilităţi. El a mai spus că a fost format un grup de lucru care va analiza inclusiv necesitatea cumpărării unor perne gonflabile.

Cele mai multe autoscări - 13 - sunt în dotarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență ISU București-Ilfov. "Toate cele 13 autoscări sunt operaționele. Cu mici probleme, care apar de la o zi la alta, dar sunt rezolvabile", a declarat pentru HotNews.ro purtătorul de cuvânt al ISU București-Ilfov Daniel Vasile.





El a precizat însă că ISU București-Ilfov nu are în dotare nicio pernă pneumatică.





Aceasta, deși au trecut cinci ani de la o tragedie similară care a avut loc în Capitală. Atunci, o femeie care de circa 35 de ore amenința că se aruncă de pe o clădire din sectorul 1 a căzut în gol și a murit, tot sub privirile echipajelor de intervenție. Pompierii nu aveau în dotare o saltea care să atenueze căderea. În cele din urmă, autoritățile au făcut rost din Argeș de o saltea pneumatică, însa aceasta nu a fost umflată.





Potrivit ministrului de Interne, Lucian Bode, în toată țara în dotarea inspectoratelor pentru situații de urgență există doar 4 perne pneumatice. "Este inadmisibil ca inspectoratele pentru situații de urgență să nu fie dotate cu o astfel de pernă pneumatică (...) Sunt doar 4 astfel de perne la nivel national. Este inadmisibil", a declarat, miercuri, Lucian Bode.





Situația a ieșit la iveală după tragedia de marți de la Constanța. Așa am aflat că în tot județul Constanța, care are peste 680.000 de locuitori, nu există în dotarea pompierilor o pernă pneumatică. A existat până în 2015, când s-a stricat. De asemenea, am aflat că ISU Dobrogea are doar 3 autoscări funcţionale - câte una la Cernavodă, Medgidia şi Constanţa.





Șeful ISU Dobrogea, Cristian Amarandei, spune că miercuri dimineață în municipiul Constanța a fost adusă o a doua autoscară. Este vorba despre autoscara aflată în dotarea detașamentului de pompieri din Cernavodă. Dacă se întâmplă ceva la Cernavodă și este nevoie de autoscară, va fi adusă cea de la Medgidia, spune șeful ISU Constanța, Cristian Amarandei. Menționăm că între cele două localități este o distanță de peste 28 de kilometri.





Femeia care și-a pierdut viața marți la Constanța avea 56 de ani. La momentul izbucnirii incendiului în apartamentul său de la etajul 6 al unui bloc de pe bulevardul Mamaia, era acasă împreună cu soțul ei. Bărbatul a reușit să se salveze fugind pe scări. Femeia a ieșit și ea pe scări, dar s-a întors spunând că și-a uitat laptopul în casă și are în el documente importante de la serviciu. Ajunsă în apartament, ea a rămas blocată și a ieșit pe balcon, în încercarea de a se salva. A stat până când flăcările s-au apropiat de ea, apoi a încercat să coboare pe zidul blocului. A căzut însă în gol, iar echipajul medical sosit la fața locului nu a mai putut să o salveze și a fost declarat decesul. Totul s-a petrecut sub privirile unui echipaj de pompieri. A urmat un șir de bâlbe ale celor de la ISU Dobrogea.