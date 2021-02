Doar 110 autoscări în dotarea tuturor inspectoratelor pentru situații de urgență din România / În București nu există nicio pernă pneumatică, deși acum 5 ani a avut loc o tragedie similară celei de la Constanța

Tragedia de la Constanța, unde o femeie a murit sub ochii pompierilor după ce s-a aruncat de la etajul 6 pentru a se salva din incendiul care îi cuprinsese casa, a scos la iveală că în toată țara există doar 4 perne pneumatice, pentru intervenții în astfel de situații. La ISU - București Ilfov nu există nicio astfel de pernă, deși în urmă cu 5 ani a avut loc o tragedie similară celei din Constanța, iar pompierii au adus atunci o saltea de la ISU Argeș. De asemenea, la toate inspectoratele pentru situații de urgență din România sunt funcționale 110 autoscări, conform datelor obținute de HotNews.ro.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Adrian Marin, a declarat, pentru HotNews.ro că cele 42 de inspectorate pentru situații de urgență au funcționale, la acest moment, 110 autoscări, dispozitive folosite la intervențiile de salvare la înălțime.

Cele mai multe autoscări - 13 - sunt în dotarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență ISU București-Ilfov. "Toate cele 13 autoscări sunt operaționele. Cu mici probleme, care apar de la o zi la alta, dar sunt rezolvabile", a declarat pentru HotNews.ro purtătorul de cuvânt al ISU București-Ilfov Daniel Vasile.

El a precizat însă că ISU București-Ilfov nu are în dotare nicio pernă pneumatică.

Aceasta, deși au trecut cinci ani de la o tragedie similară care a avut loc în Capitală. Atunci, o femeie care de circa 35 de ore amenința că se aruncă de pe o clădire din sectorul 1 a căzut în gol și a murit, tot sub privirile echipajelor de intervenție. Pompierii nu aveau în dotare o saltea care să atenueze căderea. În cele din urmă, autoritățile au făcut rost din Argeș de o saltea pneumatică, însa aceasta nu a fost umflată.

Potrivit ministrului de Interne, Lucian Bode, în toată țara în dotarea inspectoratelor pentru situații de urgență există doar 4 perne pneumatice. "Este inadmisibil ca inspectoratele pentru situații de urgență să nu fie dotate cu o astfel de pernă pneumatică (...) Sunt doar 4 astfel de perne la nivel national. Este inadmisibil", a declarat, miercuri, Lucian Bode.

El a spus că s-a întâlnit astăzi cu reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și ai Departamentului pentru Situații de Urgență, cărora le-a cerut să fie începută "de urgență" achiziția unor astfel de echipamente "absolut necesare" pentru toate inspectoratele. Bode a precizat că o astfel de pernă pneumatică costă în jur de 40.000 de euro, iar achizițiile pot fi făcute din fonduri europene.

Întrebat dacă a discutat și cu șeful DSU, Raed Arafat, despre lipsa acestor dotări, Bode a răspuns: "Cu dânsul am vorbit și dânsul va da explicații publice de ce nu au achizionat aceste perne pneumatice până acum".

Situația a ieșit la iveală după tragedia de ieri de la Constanța. Așa am aflat că în tot județul Constanța, care are peste 680.000 de locuitori, nu există în dotarea pompierilor o pernă pneumatică. A existat până în 2015, când s-a stricat. De asemenea, am aflat că ISU Dobrogea are doar 3 autoscări funcţionale - câte una la Cernavodă, Medgidia şi Constanţa.

Șeful ISU Dobrogea, Cristian Amarandei, spune că miercuri dimineață în municipiul Constanța a fost adusă o a doua autoscară. Este vorba despre autoscara aflată în dotarea detașamentului de pompieri din Cernavodă. Dacă se întâmplă ceva la Cernavodă și este nevoie de autoscară, va fi adusă cea de la Medgidia, spune șeful ISU Constanța, Cristian Amarandei. Menționăm că între cele două localități este o distanță de peste 28 de kilometri.

Femeia care și-a pierdut viața marți la Constanța avea 56 de ani. La momentul izbucnirii incendiului în apartamentul său de la etajul 6 al unui bloc de pe bulevardul Mamaia, era acasă împreună cu soțul ei. Bărbatul a reușit să se salveze fugind pe scări. Femeia a ieșit și ea pe scări, dar s-a întors spunând că și-a uitat laptopul în casă și are în el documente importante de la serviciu. Ajunsă în apartament, ea a rămas blocată și a ieșit pe balcon, în încercarea de a se salva. A stat până când flăcările s-au apropiat de ea, apoi a încercat să coboare pe zidul blocului. A căzut însă în gol, iar echipajul medical sosit la fața locului nu a mai putut să o salveze și a fost declarat decesul. Totul s-a petrecut sub privirile unui echipaj de pompieri. A urmat un șir de bâlbe ale celor de la ISU Dobrogea.