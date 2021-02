Pompierii puteau face ceva pentru salvarea femeii de la Constanța? Șeful ISU: Au încercat, în condițiile date, să respecte procedurile/ Autoscara a fost trimisă la 5 minute după căderea femeii

"Ne pare foarte rău, regretăm deznodământul tragic, dar consider că toți cei prezenți au încercat prin mijloacele avute să ajute la limitarea efectelor incendiului" - este mesajul șefului ISU Constanța, Cristian Amarandei, pentru soțul femeii care a murit după ce a căzut de la balconul locuinței în flăcări, sub privirile pompierilor. După ce în urma tragediei au ieșit la iveală erori grave privind modul în care ISU a comunicat timpii intervenției, Amarandei a admis că "s-au strecurat mai multe erori". Astfel, am aflat că autoscara a fost trimisă de la detașamentul de pomieri la ora 9.30, adică la 5 minute după ce femeia căzuse de la etaj.

La o zi de la tragedia de la Constanța, continuă să iasă la iveală noi date care întregesc șirul de bâlbe ale autorităților.

Pe de o parte, șeful ISU Dobrogea, Mihail-Cristian Amarandei, admite că "s-au strecurat erori", iar, pe de altă parte, spune că "toți cei prezenți au încercat prin mijloacele avute să ajute la limitarea efectelor incendiului".

"Verificăm punct cu punct, pas cu pas, cum s-au desfăşurat operaţiunile de alertare, alocare de resurse, organizarea şi desfăşurarea intervenţiei, să vedem dacă acolo sunt acele disfuncţionalităţi care au condus la producerea unor neînţelegeri în ceea ce priveşte modul cum au ajuns la locul intervenţiei forţele alocate.

(...) Din păcate, s-au strecurat nişte erori în ceea ce priveşte timpul în care a ajuns la locul intervenţiei autoscara, autoscara fiind o autospecială din cadrul altui detaşament, Detaşamentul Palas. Acesta se află la o distanţă de aproximativ 8-9 kilometri faţă de locul producerii incendiului. Din datele ulterioare s-a constatat că această autospecială a ajuns în jurul orei 9.41, şi nu cum s-a declarat iniţial, 9.27”, a afirmat şeful ISU Dobrogea, miercuri, într-o conferință de presă.

De ce a fost trimisă autoscara abia după căderea femeii?

"Aceste aspecte le verificăm acum. În mod normal, autoscara trebuia solicitată după primirea apelului şi după ce erau alertate echipajele de la Detaşamentul Fripis (n.r. - cel care a intervenit).

Există o neconcordanţă între ceea ce comunică personalul de serviciu din dispecerat şi ceea ce ne comunică personalul de serviciu de la Detaşamentul Palas. Momentul anunţării din dispecerat este ora 9 şi 17 minute. Timpul până când echipajul a fost alertat nu este explicat de personalul de serviciu de la Detaşamentul Palas. Acum încă suntem în cercetare, atât comisia constituită la nivelul inspectoratului, cât şi comisia venită de la IGSU. (...) Credem că a fost o eroare la Detaşamentul Palas”, spune șeful ISU Dobrogea.

Când a plecat autoscara de la Detaşamentul Palas?

Amarandei spune că, din înregistrări, reiese că a plecat la 9.30. Aceasta înseamnă după 5 minute de la momentul la care femeia a căzut de la balcon. Potrivit detelor transmise marți de ISU, femeia a căzut de la balcon la ora 9.25.

Autoscara a ajuns la bloc la ora 9.41. De ce atât de târziu, în condițiile în care distanța putea fi parcursă mult mai repede?

Șeful ISU afirmă că autospeciala nu a putut trece din cauza unui ambuteiaj la intersecția străzii Mircea cel Bătrân cu bulevardul Mamaia. "În acest sens a fost solicitat şi sprijinul unui echipaj de poliţie pentru a asigura defluirea”.

Pompierii aflați la fața locului puteau face ceva pentru salvarea femeii?

"Consider că au încercat să respecte procedurile de lucru, în conditiile date", este răspunsul dat de Cristian Amarandei.

Tot el are și un mesaj pentru soțul femeii decedate: "Ne pare foarte rău, regretăm deznodământul tragic, dar consider că toți cei prezenți au încercat prin mijloacele avute să ajute la limitarea efectelor incendiului".

Femeia care și-a pierdut viața avea 56 de ani. La momentul izbucnirii incendiului, era acasă împreună cu soțul ei. Bărbatul a reușit să se salveze fugind pe scări. Femeia a ieșit și ea pe scări, dar s-a întors spunând că și-a uitat laptopul în casă. Ajunsă în apartament, ea a rămas blocată și a ieșit pe balcon, în încercarea de a se salva. A stat până când flăcările s-au apropiat de ea, apoi a încercat să coboare pe zidul blocului. Ea a căzut însă în gol, iar echipajul medical sosit la fața locului nu a mai putut să o salveze și a fost declarat decesul. Totul s-a petrecut sub privirile unui echipaj de pompieri.

