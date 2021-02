Ce probleme sunt la frontierele din vestul țării după ce personalul s-a înjumătățit odată cu redeschiderea școlilor

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Arad a rămas fără jumătate dintre angajaţii care erau detaşaţi de administraţia locală de la şcoli pentru a ajuta, în contextul pandemiei, la triajele de la frontieră, după ce medicii şi asistenţii s-au întors în unitățile de învățământ, astfel că cei care vin în ţară aşteaptă mult mai mult pentru formalităţi. Cu o zi în urmă, șeful DSP Arad, Horea Timiş, afirma că zeci de români au fost carantinați „din greșeală” din cauza numărului mic de angajați care trebuie să facă triajul epidemiologic al persoanelor care intră în țară pe la Vama Nădlac.

Şeful DSP Arad, Horea Timiş, a declarat luni, pentru Agerpres, că instituţia avea detaşaţi aproximativ 70 de angajaţi în cinci puncte de trecere a frontierei din judeţul Arad, dar jumătate erau de la şcoli.





"Timpul de aşteptare pentru triajele de la frontieră a crescut odată cu plecarea asistenţilor şi medicilor şcolari înapoi la administraţia locală. A plecat, practic, mai mult de jumătate din personalul nostru. În toate cele cinci puncte de la frontieră am avut în jur de 70, au plecat în jur de 40. Avem speranţe că vom primi o suplimentare de personal, este vorba de cadre medicale medii care ar putea fi angajate fără concurs, ca să putem face faţă nevoilor din vămi, dar aşteptăm de la Ministerul Sănătăţii deblocarea posturilor", a afirmat Horea Timiş.





El a spus că cele mai mari probleme sunt în punctele de trecere a frontierei Nădlac II şi Nădlac I, pe unde vin în ţară multe autocare, iar pasagerii trebuie să ajungă şi la punctele DSP pentru triajul epidemiologic, după ce sunt verificaţi de poliţiştii de frontieră.





"Am avut şi situaţii la Vărşand şi Turnu când, din lipsă de personal, am direcţionat către celelalte puncte de frontieră, fiindcă nu am avut oameni ca să asigurăm permanenţa acolo", a mai spus Timiş.





În timp ce la Nădlac II se intră în ţară pe mai multe culoare rutiere, toţi călătorii ajung pe un singur culoar pentru triajul medical, în condiţiile în care nu există suficienţi angajaţi DSP care să organizeze mai multe puncte de control.