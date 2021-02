Inteligența artificială poate manipula acum comportamentul uman / Un cercetător afirmă că a elucidat unul dintre marile mistere din istoria Marii Britanii / Vrăjitorul din Oz se întoarce pe marile ecrane

​NERD ALERT

Poate sună a clișeu să zici că inteligența artificială ajunge să transforme fiecare aspect al modului în care trăim și muncim dar un studiu recent a arătat cum aceasta poate învăța să identifice vulnerabilitățile din obiceiurile și comportamentele umane și să le folosească pentru a influența luarea deciziilor de către oameniO echipă de cercetători de la rețeaua Data61 a CSIRO - divizia pentru date și domeniul digital a agenției naționale pentru științe din Australia - a conceput o metodă sistematică de identificare și exploatare a vulnerabilităților din modul în care oamenii fac alegeri, folosind un fel de sistem AI numit rețea neuronală recurentă și de învățare profundă ( deep learning ).Pentru a-și testa modelul, cercetătorii au realizat trei experimente în care voluntarii au jucat jocuri pe computer. În primul, AI-ul a reușit în aproximativ 70% din cazuri să învețe comportamentul acestora și să îi îndrume spre o alegere specifică. În cel de-al doilea, sistemul de inteligență artificială a încercat să facă participanții la studiu să comită mai multe greșeli, reușind să obțină o creștere de aproape 25% a lor.Al treilea experiment a constat în mai multe runde de simulare a unui joc economic în care AI-ul a fost instruit să urmărească două obiective diferite folosind manipularea: într-unul să maximizeze câștigul pe care îl obține iar în celălalt să urmărească o distribuție echitabilă a banilor între el și participantul uman. AI-ul a înregistrat un grad ridicat de succes în ambele, relatează Phys.org Inteligență artificială (FOTO: Oscar Burriel / Sciencephoto / Profimedia Images)Televiziunea americană CW, care se află și în spatele serialelor Superman & Lois și Walker (reșaparea șerifului texan imortalizat de Chuck Norris), a comandat un episod-pilot pentru o serie live action Powerpuff Girls. Dacă va fi prinde, serialul va fi prima instanță în care fetele Powerpuff vor ieși oficial din formatul animat deși deocamdată nu cunoaștem detalii despre viitoarea distribuție.Ceea ce știm însă este că serialul se va baza, evident, pe desenele Cartoon Network create de Craig McCracken, și că în eventuala serie CW fetele Powerpuff vor fi niște tinere de 20 de ani plus deziluzionate că și-au pierdut copilăria în lupta împotriva criminalității. Vor fi de acord să se reunească acum că omenirea are nevoie de ele mai mult ca niciodată?Blossom, Bubbles, Buttercup și profesorul Utonium au avut parte de 6 sezoane și 78 de episoade între 1998 și 2005 pe Cartoon Network, seria animată fiind apoi relansată în 2016 de canalul TV pentru copii, scrie Variety Fetele Powerpuff se întorc (FOTO: Colaj summitmedia-digital.com)Cum îți sună să încerci să evadezi dintr-un oraș în care toată lumea crede că ești un infractor și fiecare mișcare a ta este urmărită de un milițian uriaș, la propriu? Aceasta este premisa jocului Militsioner, un simulator de evadare straniu și încântător creat de dezvoltatorul rus TallBoys. Ah, și poți vorbi cu milițianul cu vocea ta reală.După ce au anunțat proiectul în luna septembrie a anului trecut, TallBoys par să se miște repede și au lansat deja un trailer de gameplay destul de sugestiv. Cu o atmosferă distopică à la Rusia comunistă (sau a lui Putin), jocul te duce imediat cu gândul la Orașul 17 din Half Life 2 însă în Militsioner îi poți răspunde înapoi tartorului tău și deveni chiar obraznic, lucru pe care nu îl puteai face cu doctorul Breen în HL 2.„Pentru ca polițistul și mediul să înțeleagă corect jucătorul, lucrăm la un sistem care să proceseze corect răspunsurile acestuia în funcție de context. Este important ca acesta să nu facă greșeli stupide sau să creeze obstacole, deoarece răspunsurile vor influența starea de spirit și atitudinea milițianului față de jucător”, au anunțat dezvoltatorii jocului, citați de IGN New Line Cinema a anunțat că dezvoltă o nouă adaptare a cărții The Wonderful Wizard of Oz de L. Frank Baum, Nicole Kassell , cunoscută pentru contribuția sa la miniseria Watchmen , fiind aleasă să regizeze viitorul lungmetraj.Aceasta a câștigat Premiul Asociației Regizorilor Americani și un Emmy pentru Watchmen, serialul inspirat din seria de benzi desenate cu același nume. Kassell a fost unul dintre producătorii executivi și arhitecta vizuală a serialului HBO, totodată regizând 3 dintre cele 9 episoade ale miniseriei, inclusiv episodul pilot.Publicată în 1900, cartea lui L. Frank Baum a fost subiectul a nenumărate adaptări din partea Hollywood-ului. Însă The Wizard of Oz, filmul clasic din 1939 cu Judy Garland în rolul principal, se află în biblioteca Warner Bros. (compania-mamă a New Line) ceea ce înseamnă că viitorul lungmetraj va putea include elemente (ca faimoșii papuci din rubin ai lui Dorothy) pe care alte proiecte rivale nu o pot face din cauza drepturilor de autor, potrivit Deadline Vrăjitorul din Oz (1939) (FOTO: Warner Bros.)BioWare a modificat câteva cadre ale mult așteptatei ediții legendare a trilogiei originale Mass Effect, Mac Walters, directorul proiectului, relatând într-un interviu acordat Metro că echipa a schimbat anumite unghiuri ale camerei care au fost considerate nejustificate.„Kevin Meek (n.r. Lead Environment Artist la Bioware) a remarcat că unele cadre ale camerei erau doar...de ce se concentra asta pe fundul Mirandei?”, a povestit Walters. „Deci, în unele cazuri, am spus: 'Bine, putem face o modificare acolo'”.În cadrul aceluiași interviu, Meek, directorul pentru personaje și mediu al proiectului, face referire la un alt cadru de jos în care comandantul Shepard stă cu picioarele depărtate: „Dacă ar purta o fustă nu ar fi foarte măgulitor”. „Nu putem schimba neapărat animația respectivă, dar putem ridica ușor camera pentru a reduce problema”, a adăugat acesta.„Cred că au evoluat o mulțime de lucruri de la [jocurile originale], dar nu știu dacă aș spune că suntem extrem de preocupați de asta sau ceva de genul acesta”, a mai afirmat și Walters, potrivit IGN Una dintre scenele controversate din Mass Effect 2 (FOTO: Screenshot)Într-o știre care va entuziasmadouă tipuri diferite de tocilari, Fox a anunțat săptămâna aceasta că Dan Harmon, unul din cei doi creatori ai Rick and Morty, dezvoltă o serie de comedie animată „situată în mitica Grecia antică” ce „se va concentra pe o familie de oameni, zei și monștri care încearcă să conducă unul dintre primele orașe ale lumii fără să se omoare reciproc”.„Lasă-l pe Dan Harmon să transforme mitologia civilizației grecești timpurii într-un comentariu remarcabil de acid asupra politicii, celebrităților și culturii pop de astăzi”, a afirmat președintele Fox Entertainment, Michael Thorn, într-un comunicat de presă. Data de lansare a noii serie animate va fi cândva în 2022 dacă toate lucrurile vor decurge conform planurilor, anunță Vulture.com Și dacă tot suntem la capitolul animații, HBO tocmai a anunțat că va dezvolta o serie orientată către adulți despre Velma Dinkley , faimoasa membră cu ochelari și pulovăr portocaliu a găștii Scooby Doo. Seria va fi un prequel care va spune povestea Velmei înainte ca aceasta să se alăture aventurilor lui Scooby și ale trupei, relatează Collider Secvență din Rick and Morty (FOTO: Screenshot)Tim Thornton, un profesor de istorie de la Universitatea Huddersfield, afirmă că a descoperit noi indicii privind o crimă regală din urmă cu mai bine de 500 de ani iar concluzia este: „Regele a fost vinovat!” Richard al III-lea a fost încoronat rege al Angliei în 1483, acesta fiind aproape imediat suspectat că a câștigat tronul prin asasinarea cu sânge rece a celor doi nepoți ai săi: Edward al V-lea, în vârstă de 12 ani, și Richard, ducele de York, în vârstă de 9 ani. După moartea fratelui său, Richard i-a închis pe tineri în Turnul Londrei iar aceștia „nu au mai fost văzuți niciodată în viață”, potrivit site-ului Palatului Regal al Marii Britanii.Una dintre cele mai convingătoare lucrări care argumentează culpabilitatea regelui este „Istoria regelui Richard al III-lea” scrisă de Sir Thomas Morus (da, ăla din The Tudors) care a devenit rapid versiunea predominantă privind evenimentele și a inspirat chiar și piesa de teatru în care William Shakespeare l-a prezentat pe Richard al III-lea drept un tiran tânăr și sângeros.Deși oferă „o narațiune coerentă și detaliată a crimelor, a persoanelor implicate și a ordinelor date”, potrivit lui Thornton, alți istorici au respins relatarea lui Morus considerând cartea acestuia mai degrabă un atac general asupra tiraniei regale decât împotriva regelui, mai ales că viitorul Lord Cancelar al Regatului Unit avea doar 7 ani în momentul morții lui Richard al III-lea și nu a dezvăluit niciodată cine i-a relatat detaliile crimei.Însă Thornton a descoperit că Miles Forest, unul dintre asasinii plătiți de un membru al cercului interior al regelui Richard, a avut doi fii care făceau parte din curtea lui Henric al VIII-lea exact în perioada în care Morus a început să scrie biografia regelui Richard: „Morus a avut acces direct la fiii unui bărbat care se afla în Turn cu prinții în 1483 (n.r. în noaptea asasinării) și despre care Morus spune că a fost criminalul șef”.„Aceste dovezi sugerează puternic că Edward și Miles (cei doi asasini numiți de Morus) au fost sursa informațiilor cu privire la crime...Departe de a fi doar propagandă sau o încropire mult mai târzie a unor povești anterioare vagi, relatarea lui Morus s-ar fi putut baza așadar pe accesul imediat la membrii familiei unuia dintre presupușii criminali”, mai notează Thornton în studiul său, potrivit Live Science Portret al lui Richard al III-lea (FOTO: SWNS / Profimedia Images)P.S.: Bănuiesc că ai văzut deja că Gina Carano a fost concediată de Lucasfilm din cauza postărilor sale controversate de pe platformele social media și nu se va întoarce în rolul lui Cara Dune pentru următorul sezon din The Mandalorian.