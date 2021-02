Cod galben de ceaţă în trei judeţe. Sunt în vigoare avertizări de ploi și vânt în majoritatea zonelor

Avertizarea este valabilă până la ora 9.00 în judeţul Botoşani, unde se va semnala ceaţă care determină scăderea vizibilităţii sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, ce va favoriza formarea ghețușului.O altă atenţionare, valabilă până la ora 8.00, vizează zona joasă a judeţelor Gorj și Mehedinţi. Și aici ceaţa determină scăderea vizibilităţii sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, ce va favoriza formarea ghețușului.De asemenea, de luni și până marți, ora 12:00 sunt în vigoare alte două coduri galbene de ploi, intensificări ale vântului și polei. În intervalul menționat, va ploua în cea mai mare parte a țării, iar în nord-vest și în zona de munte, vor fi cantități de apă de 15...20 l/mp și izolat 30 l/mp.Pe crestele montane înalte va mai ninge, dar la altitudini mai mici de 1800 m, ploile vor determina topirea parțială a stratului de zăpadă.Vântul va prezenta intensificări la munte, unde vor fi rafale de 70...90 km/h, iar local și temporar și în celelalte regiuni, cu viteze în general de 40...60 km/h. Pe crestele montane și, trecător, în nordul Moldovei zăpada va fi spulberată.În jumătatea de nord a Moldovei, temporar, vor fi precipitații slabe mixte și se va depune polei.