Un tânăr ce era internat la SJU Vâlcea a furat o maşină din incinta spitalului şi apoi a condus fără permis. El era deja cercetat de poliţişti, după ce a sustras două carduri bancare

„Poliţiştii vâlceni au depistat un tânăr, de 20 de ani, care furase un autoturism, deplasându-se cu acesta pe drumurile publice din judeţ, fără a deţine permis de conducere pentru vreo categorie de vehicule. Ieri, 5 februarie, în jurul orei 06.00, Poliţia municipiului Râmnicu Vâlcea a fost sesizată cu privire la furtul unui autoturism din incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea. Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au stabilit faptul că, autoturismul în cauză a părăsit incinta spitalului la ora 03.30, motiv pentru care autoturismul a fost dat în atenţia tuturor poliţiştilor operativi din judeţ, care se aflau în teren. Cercetările au fost preluate de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale, care au constatat faptul că, autorul furtului a pornit autoturismul cu ajutorul cheii de contact, pe care a găsit-o în portiera stânga a autoturismului, acesta aparţinând unui angajat al spitalului”, arată un comunicat de presă al IPJ Vâlcea.Conform sursei citate, în urma acţiunilor desfăşurate, autoturismul în cauză a fost depistat pe raza comunei Lăpuşata, iar lângă acesta tânărul, de 20 de ani, din comuna Ioneşti, bănuit de comiterea furtului. Se pare că acesta ar fi încercat să ajungă la domiciliul părinţilor săi, pe raza comunei Copăceni.„Din cercetări efectuate mai rezultă faptul că, tânărul în cauză a fost transportat şi internat la Unitatea de Primiri Urgenţe, la data de 4 februarie a.c. Poliţiştii de investigaţii criminale au dispus internarea nevoluntară a tânărului, până la înlăturarea stării de pericol, fiind în imposibilitatea obţinerii unei declaraţii coerente de la acesta. În cauză, cercetările continuă, sub supravegherea procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost săvârşite infracţiunile de furt calificat şi conducerea unui vehicul pe drumurile publice fără permis de conducere”, mai indică sursa menţionată.Acelaşi tânăr este cercetat şi de poliţiştii de investigaţii criminale din Băbeni pentru comiterea infracţiunilor de furt calificat şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos.„În fapt, la data de 3 februarie a.c. persoana în cauză ar fi pătruns într-un microbuz, ce se afla parcat pe raza oraşului Băbeni, în faţa casei persoanei vătămate, de unde ar fi sustras două carduri bancare, efectuând operaţiuni financiare de pe acestea în valoare de aproximativ 1.800 de lei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de furt calificat şi efectuare de operatiuni financiare in mod fraudulos”, potrivit comunicatului de presă al IPJ Vâlcea.